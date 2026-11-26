Anot jo, ketvirtadienį vyko profesinių sąjungų Jungtinės atstovybės posėdis. Jo metu profesinės sąjungos priėmė nutarimą, kad nesutinka su vadovybės siūlomais atlyginimų skaičiavimais, tai yra jų įšaldymu.
Po susitikimo KUL profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Burdulis portalui sakė, kad A. Šimaitis pranešė, jog naujų siūlymų darbuotojams nebebus teikiama.
Susitikimo metu KUL direktorius viešai pareiškė, kad Sveikatos apsaugos ministerija bus informuota apie įstaigos nemokumą, taip pat bus inicijuotas įstaigos likvidavimo procesas, kurio metu gali būti mažinamas darbuotojų skaičius.
BNS rašė, kad lapkričio mėnesio viduryje KUL kreipėsi į ministeriją, prašydama skubiai suteikti apyvartinių lėšų paslaugoms tęsti.
Anot KUL, tai leistų užtikrinti savalaikius atsiskaitymus su tiekėjais ir nepertraukiamą ligoninės darbą.
Ligoninė taip pat nurodė ministerijai pateikusi 2026–2028 metų finansinės situacijos gerinimo planą ir finansavimo modelį, tačiau galutinis sprendimas dėl finansavimo kol kas nepriimtas.
Nuo 2023-iųjų reformos, kai buvo sujungtos Klaipėdos jūrininkų, Klaipėdos universitetinė ir Palangos reabilitacijos ligoninės, KUL susiduria su finansiniais sunkumais. Šiuo metu ligoninės skola tiekėjams siekia 15,7 mln. eurų.
A. Šimaitis anksčiau sakė, kad reforma įstaigai kainavo apie 40 mln. eurų, o išlaidos nebuvo kompensuotos valstybės. Darbo užmokesčiui KUL skiriama per 80 proc. pajamų, kai, ligoninės vadovo teigimu, tvaru būtų skirti 72–73 procentus.
Pagrindine priemone KUL skolai mažinti buvo nurodomas laikinas darbo užmokesčio įšaldymas 2027 metais.
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