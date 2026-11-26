Dokumentu įtvirtinamas siekis išsaugoti vertingą kultūros paveldo objektą, atnaujinti muziejaus infrastruktūrą ir ekspozicijas, sudarant sąlygas teikti šiuolaikiškas, kokybiškas bei prieinamas kultūros paslaugas.
„Klaipėdos laikrodžių muziejus – išskirtinė kultūros įstaiga ne tik Lietuvos, bet ir Europos kontekste, atskleidžianti turtingą Klaipėdos krašto istoriją. Bendromis pastangomis siekiame išsaugoti vertingą architektūros paveldą, dėti visas pastangas, kad modernizuotas muziejus taptų patrauklia, šiuolaikiška ir įvairioms visuomenės grupėms prieinama kultūros bei edukacijos erdve“, – pranešime cituojamas kultūros ministras Lukas Alsys.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas finansavimo gavimą vadina ilgai trukusios problemos sprendimo pradžia.
„Šis sprendimas reiškia labai konkrečius pokyčius muziejaus žmonėms: pagaliau jie galės dirbti šiltose, saugiose ir šiuolaikiškose patalpose. Šio sprendimo laukėme ilgai, todėl ypač svarbu, kad pagaliau atsirado politinė valia jį priimti“, – teigė A. Gelūnas.
Atnaujinant XIX a. neoklasicistinio stiliaus pastatų ir istorinio parko kompleksą, planuojama sutvarkyti pastatų fasadus, interjerą, modernizuoti apšvietimą, įrengti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias muziejinių vertybių saugyklas.
Muziejuje taip pat numatoma įrengti naują parodų salę, biblioteką, visuomenės informavimo centrą ir poilsio zonas, o lauko erdves pritaikyti kultūros renginiams bei edukacinėms veikloms. Nuolatinėje ekspozicijoje bus diegiami interaktyvūs, audiovizualiniai ir skaitmeniniai sprendimai.
Pagal pasirašytą ketinimų protokolą Lietuvos nacionalinis dailės muziejus įsipareigoja organizuoti ir įgyvendinti muziejaus modernizavimo veiklas, plėtoti ekspozicijas, edukacines programas ir kitas kultūrines veiklas.
Kultūros ministerija savo ruožtu teiks metodinę ir konsultacinę pagalbą, koordinuos su valstybės kultūros politika ir paveldosaugos reikalavimais susijusius klausimus bei pagal valstybės biudžeto galimybes prisidės prie projekto finansavimo.
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