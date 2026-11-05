Klaipėdos ligoninėje – gedulas: „Netekome...“

Įstaiga šiltai atsiliepė apie buvusią darbuotoją.
„Gydytojos atsidavimas profesijai aprėpė daugiau nei kasdienį pacientų gydymą. Birutė Tregub aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos gydytojų sąjungą, telkė kolegas, gynė jų profesinius interesus.
Daug metų vadovavo Tuberkuliozės dispanserio gydytojų sąjungai, buvo Klaipėdos miesto gydytojų sąjungos tarybos narė. Skirdama savo laiką ir jėgas, padėjo organizuoti gydytojų profesinį tobulinimąsi, rūpinosi jų civilinės atsakomybės draudimu, tarpininkavo sprendžiant gydytojų ir darbdavio nesutarimus“, – skelbė ligoninė socialiniame tinkle.
Už ilgametę ir prasmingą veiklą 2004 metais jai suteiktas Lietuvos gydytojų sąjungos Garbės narės vardas.
Už nepriekaištingą darbą, profesionalumą ir aktyvią visuomeninę veiklą gydytoja pagerbta Respublikinės Klaipėdos ligoninės suvenyriniu medaliu.
„2020 metais, prieš pat pasaulinę pandemiją, baigusi profesinę veiklą ir vėliau sugrįžusi atsisveikinti su kolegomis, gydytoja sakė: „Tai buvo nuostabus laikas, aš buvau labai turtinga šiuo spalvingu mūsų kolektyvo gyvenimu.“
Šiandien su dėkingumu prisimename jos pačios indėlį į šią bendrystę – atsakomybę, principingumą, nuoširdų rūpestį pacientais ir kolegomis. Nuoširdžiai užjaučiame gydytojos vyrą, dukras, artimuosius, kolegas ir visus, kuriems teko laimė ją pažinti. Gedime kartu“, – dalinosi įstaiga.
Atsisveikinimas su gydytoja
Šv. Mišios šeštadienį, lapkričio 7 d., 10 val. Kristaus Karaliaus bažnyčioje.
Atsisveikinimas vyks Klaipėdoje, laidojimo namuose „Aterna“ Angelų salėje (Šilutės pl. 48B) šeštadienį, lapkričio 7 dieną, nuo 17.00 iki 21.00 val. ir sekmadienį, lapkričio 8 dieną, nuo 10.00 iki 14.00 val.
Pamaldos prieš palydint 14 val. toje pačioje salėje.
Išlydėjimas į Lėbartų kapines numatomas lapkričio 8 d. 15.00 val.
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