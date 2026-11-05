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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė žinoma Lietuvos notarė: „Didelė netektis“

2026-11-05 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 10:50
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Lietuvos notarų bendruomenę pasiekė skaudi žinia – mirė ilgametė notarė, viena iš nepriklausomos Lietuvos laisvojo notariato kūrėjų Dalytė Krikštolaitytė.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Lietuvos notarų bendruomenę pasiekė skaudi žinia – mirė ilgametė notarė, viena iš nepriklausomos Lietuvos laisvojo notariato kūrėjų Dalytė Krikštolaitytė.

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Keturis dešimtmečius notarės darbui paskyrusi D. Krikštolaitytė buvo tarp žmonių, prisidėjusių prie šiuolaikinio Lietuvos notariato pamatų kūrimo.

Atsisveikinama su notare Dalyte Krikštolaityte

Notarų bendruomenė neteko kolegės, kurios indėlis į profesijos stiprinimą ir jos autoriteto puoselėjimą buvo vertinamas dešimtmečius. Už nuopelnus Lietuvos notariatui 2018 metais D. Krikštolaitytei buvo įteiktas Juozo Vilkutaičio-Keturakio medalis.

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„Su giliu liūdesiu pranešame, kad Lietuvos notarų bendruomenę pasiekė skaudi žinia. Anapilin iškeliavo ilgametė notarė, viena iš nepriklausomos Lietuvos laisvojo notariato kūrėjų Dalytė Krikštolaitytė (1950 – 2026 m.).

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Tai didelė netektis visai Lietuvos notarų bendruomenei. Atsisveikiname su iškilia kolege, kurios gyvenimas, profesinis kelias ir atsidavimas notariatui paliko gilų ir prasmingą pėdsaką Lietuvos notariato istorijoje.

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Dalytė Krikštolaitytė buvo viena iš tų žmonių, kurie ne tik savo darbu puoselėjo notaro profesiją, bet ir aktyviai prisidėjo prie jos ateities kūrimo. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ji dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos notariato įstatymą, padėjusį pamatus šiuolaikiniam laisvajam Lietuvos notariatui. Jos žinios, patirtis ir ryžtas buvo svarbūs formuojant naują, nepriklausomos valstybės teisiniais principais grindžiamą notariato sistemą.

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D. Krikštolaitytė iš karto po studijų 1979 m. gruodžio pabaigoje pradėjo notarės veiklą tuometinėje Pakruojo valstybinėje notarinėje kontoroje. Iš karto buvo paskirta vyriausiąja notare. Keturis dešimtmečius notarės profesijai paskyrusi Dalytė Krikštolaitytė aktyviai dalyvavo ir notarų savivaldos veikloje, ne vieną kadenciją buvo Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narė, rūpinosi notariato stiprinimu, profesijos autoriteto puoselėjimu ir notarų bendruomenės vienybe.

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Jos ilgametis ir reikšmingas indėlis į Lietuvos notariatą 2018 metais buvo įvertintas garbingu Lietuvos notarų rūmų apdovanojimu – Juozo Vilkutaičio-Keturakio medaliu. Notarės karjerą baigė 2019 m. gruodžio pabaigoje.

Tačiau šiandien prisimename ne tik jos nuveiktus darbus ir profesinius nuopelnus. Prisimename žmogų, kuris buvo neatsiejama mūsų bendruomenės istorijos dalis, kuriam rūpėjo kolegos, profesijos tradicijos ir jų tęstinumas. Jos gyvenimo kelias liudija, kiek daug vienas žmogus gali nuveikti savo profesijai.

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Viename savo prisiminimų apie notariato istoriją Dalytė Krikštolaitytė pasirinko prasmingus žodžius: „Kelią įveikia tas, kas eina“. Ši mintis šiandien ypatingai jautriai primena jos pačios nueitą ilgą, prasmingą ir darbais turtingą gyvenimo kelią. Interviu su gerbiama Dalyte Krikštolaityte galima rasti žurnalo „Notariatas“ 30 numeryje.

Nuoširdžiai užjaučiame Dalytės Krikštolaitytės artimuosius, draugus ir visus, kuriems teko laimė ją pažinti, kartu dirbti ir dalytis gyvenimo akimirkomis.Jos atminimas išliks Lietuvos notariato istorijoje ir mūsų širdyse.Ilsėkis ramybėje, gerbiama kolege!“ – liūdną žinią socialiniuose tinkluose pranešė Lietuvos notarų bendruomenė.

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