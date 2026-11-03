Lietuvos žiniasklaidos pasaulyje – skaudi netektis

Žinia apie netektį socialiniuose tinkluose pasidalijo velionio dukra.
Pranešė apie netektį
„Su giliausiu liūdesiu pranešu apie Raimundo Maslausko – mylimo tėčio, vyro, brolio netektį.
Labai gaila, kad šio gyvenimo kelionė pasibaigė, tačiau kartu patirtas džiaugsmas, įspūdžiai, meilė, skleidžiama šiluma visada liks su mumis.
Kviečiame visus, norinčius atsisveikinti, susiburti paskutiniam atsisveikinimui ir palydėti jį į amžinojo poilsio vietą.
Atsisveikinimas rytoj, lapkričio 4-ąją dieną nuo 12:00 val. didžiojoje salėje po Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra.
(Vytauto g. 14, Vilkaviškis, 70140 Vilkaviškio r. sav.)
Šv. mišios lapkričio 5-ąją dieną 10:00 val., išlydime 12:00 val. į Senąsias Vilkaviškio kapines.
Skrisk aukštai, Tėti“, – rašė dukra.