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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvos žiniasklaidos pasaulyje – skaudi netektis

2026-11-03 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos žiniasklaidos pasaulį pasiekė liūdna žinia – Anapilin iškeliavo fotogafas, TV3 televizijoje operatoriumi dirbęs Raimundas Maslauskas. Jam buvo 54-eri. 

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Lietuvos žiniasklaidos pasaulį pasiekė liūdna žinia – Anapilin iškeliavo fotogafas, TV3 televizijoje operatoriumi dirbęs Raimundas Maslauskas. Jam buvo 54-eri. 

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Žinia apie netektį socialiniuose tinkluose pasidalijo velionio dukra. 

Pranešė apie netektį

„Su giliausiu liūdesiu pranešu apie Raimundo Maslausko – mylimo tėčio, vyro, brolio netektį.

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Labai gaila, kad šio gyvenimo kelionė pasibaigė, tačiau kartu patirtas džiaugsmas, įspūdžiai, meilė, skleidžiama šiluma visada liks su mumis.

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Kviečiame visus, norinčius atsisveikinti, susiburti paskutiniam atsisveikinimui ir palydėti jį į amžinojo poilsio vietą.

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Atsisveikinimas rytoj, lapkričio 4-ąją dieną nuo 12:00 val. didžiojoje salėje po Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra.

(Vytauto g. 14, Vilkaviškis, 70140 Vilkaviškio r. sav.)

Šv. mišios lapkričio 5-ąją dieną 10:00 val., išlydime 12:00 val. į Senąsias Vilkaviškio kapines.

Skrisk aukštai, Tėti“, – rašė dukra.

 

 

 

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