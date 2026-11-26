BPC duomenimis, lapkričio 25 d. nuo 20.38 iki 21.19 val. dėl programinės įrangos gedimo sistema automatiškai nepersijungė į rezervinę sistemą ir nenukreipė skambučių į kitus centro padalinius.
Trečiadienį dėl techninio gedimo BPC Klaipėdoje neatsakyta į 95 skambučius numeriu 112
Apie sutrikimą informacinių technologijų specialistams pranešė patys Klaipėdos skyriaus operatoriai, pastebėję, kad negauna skambučių. 21.19 val. jų priėmimas buvo atkurtas.
„Atsiprašome visų gyventojų, kuriems vakar laikinai nepavyko prisiskambinti numeriu 112. Suprantame, kokia svarbi gali būti kiekviena minutė žmogui, kuriam reikalinga skubi pagalba. Šiuo metu svarbiausia išsiaiškinti tikslias gedimo priežastis ir imtis priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų“, – pranešime cituojamas BPC vadovas Liutauras Šinkūnas.
Centras numato įdiegti papildomas skambučių srauto kontrolės priemones. Viena jų – įpareigoti budintį operatorių vadovą tikrinti sistemų veikimą, jeigu operatoriai ilgiau nei dvi minutes negauna nė vieno skambučio.
Taip pat bus peržiūrėta darbuotojų veiksmų techninių sutrikimų atvejais ir informacijos apie juos perdavimo tvarka. Ketvirtadienį BPC organizuoja susitikimą su informacinių technologijų specialistais ir sistemas prižiūrinčių įmonių atstovais.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kuriam pavaldus BPC, inicijavo vidinį tyrimą. Jo metu bus vertinamos sutrikimo aplinkybės, darbuotojų veiksmai ir galiojančių procedūrų pakankamumas.
BPC turi tris padalinius – Vilniuje, Alytuje ir Klaipėdoje. Klaipėdos skyrius priima skambučius iš šešių regionų: Klaipėdos, Kauno, Telšių, Tauragės, Šiaulių ir Marijampolės. Per parą centras vidutiniškai sulaukia apie 5 tūkst. skambučių.
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