Kaip skelbia Bendrasis pagalbos centras, pranešimas gautas ketvirtadienį 20:57.
Numeriu 112 pranešta apie tai, kad Skuodo rajone, Trūbakių kaime, Judriojoje gatvėje, atvira liepsna dega tvartas, viduje yra gyvuliai.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo, Skuodo rajono ir Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
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