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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaisras Gargžduose: metalo konstrukcijų įmonėje degė filtras

2026-09-22 08:47 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 08:47
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Metalų konstrukcijų įmonėje Gargžduose antradienio rytą kilo gaisras.

Ugniagesiai (Fotobankas)

Metalų konstrukcijų įmonėje Gargžduose antradienio rytą kilo gaisras.

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Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC), 8.08 val. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdos rajone, Gargžduose, Statybininkų gatvėje, metalo konstrukcijų įmonėje dega filtras.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos, Gargždų ir Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

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Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

„8 valandą 29 minutės gaisras likviduotas. Operatyviai gesino ir darbuotojai miltelių gesintuvais, buvo atvykusios ir ugniagesių pajėgos, keturi ekipažai buvo atvykę. Atviros liepsnos nebuvo rasta“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

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