Klaipėdoje vyras pneumatiniu šautuvu netyčia sužalojo žmogų

Policijos departamento duomenimis, apie 17 val. 45 min. į Klaipėdos ligoninę iš uostamiesčio, Poilsio gatvėje esančio buto, pristatytas ir, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai neblaivus (2,80 prom.) vyras (gim. 1982 m.). Jis paaiškino, kad bute iš pneumatinio šautuvo jį netyčia sužalojo draugas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!