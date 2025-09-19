Kalendorius
Klaipėdoje vyras pneumatiniu šautuvu netyčia sužalojo žmogų

2025-09-19 09:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 09:17

Uostamiestyje ketvirtadienį vyras pneumatiniu šautuvu netyčia sužalojo žmogų, informavo policija.

Greitoji BNS Foto

Uostamiestyje ketvirtadienį vyras pneumatiniu šautuvu netyčia sužalojo žmogų, informavo policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 17 val. 45 min. į Klaipėdos ligoninę iš uostamiesčio, Poilsio gatvėje esančio buto, pristatytas ir, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai neblaivus (2,80 prom.) vyras (gim. 1982 m.). Jis paaiškino, kad bute iš pneumatinio šautuvo jį netyčia sužalojo draugas. 

Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

