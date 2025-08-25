Klaipėdoje radus nuskendusį vyrą, aiškėja, kokios versijos tiriamos

Ankstų rytą praeivis pastebėjo Danės upėje, plūduriuojantį žmogaus kūną. Štai, ugniagesiai pasinaudodami Klaipėdos vandens autobusu, kabliais prilaikydami skenduolį jį tempia į krantą.
„Buvo nustatyta, kad tai gali būti 1943 metais gimusio vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – apie įvykį informavo Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Žmogžudystės versija atmesta
Kaip 82-iejų metų vyro kūnas atsidūrė upėje, policija aiškinasi. Ieškomų žmonių sąraše jo nėra.
Smurto požymių ant kūno pareigūnai nepastebėjo, tad tikėtina, kad klaipėdietis neaiškiomis aplinkybėmis nuskendo, o ne buvo nužudytas ir tada įmestas į upę.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
