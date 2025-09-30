Klaipėdoje bus rekonstruojama Senojo turgaus aikštė

„Norime, kad Senojo turgaus aikštė vėl taptų gyva miesto vieta – ne tik prekybos, bet ir susitikimų, kultūros bei laisvalaikio erdve“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Anot uostamiesčio savivaldybės, šiuo metu yra parengtos rangos darbų pirkimo sąlygos ir artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas.
Senojo turgaus aikštės rekonstrukcijos metu planuojama iškelti prekybos vietas ir vietoje esamų automobilių statymo vietų įrengti viešąją erdvę. Numatoma pakeisti aikštės dangą, atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti naują apšvietimą, mažosios architektūros elementus ir želdynus.
Taip pat, savivaldybės teigimu, bus sutvarkytos Šaltkalvių, Aukštosios, Bružės, Skerdėjų bei Turgaus aikštės gatvės.
