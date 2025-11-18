 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Keturioliktąja emisija gynybos obligacijų išplatinta už 22 mln. eurų

2025-11-18 11:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 11:47

Žmonės, verslas ir kitos organizacijos keturioliktosios emisijos platinimo metu įsigijo gynybos obligacijų už 22 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

„Sodra“ (nuotr. Elta)

Žmonės, verslas ir kitos organizacijos keturioliktosios emisijos platinimo metu įsigijo gynybos obligacijų už 22 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

0

Pasak institucijos, pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per keturiolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 204,4 mln. eurų.

Keturiolikta gynybos obligacijų emisija platinta lapkričio 3–17 dienomis, bus išperkama 2026 metų lapkričio 18 d. Už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Minėtu laikotarpiu „Swedbank“ sudarytos 955 sutartys įsigyti gynybos obligacijų už 14,9 mln. eurų, SEB – 377 sutartys už 7,1 mln. eurų, „Orion Securities“ – 2 sutartys už 1,5 tūkst. eurų.

Penkiolikta emisija bus platinama gruodžio 1–15 d., išperkama – 2026 m. gruodžio 16 d.

