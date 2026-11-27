Kai piniginės baudos tampa tiesiog „prenumeratos“ mokesčiu už teisę pažeidinėti, anot jo, iškyla senas, bet skaudžiai aštrėjantis klausimas: ar Lietuvai laikas grąžinti baudos taškų sistemą?
Vokietijoje, Prancūzijoje ar sugriežtintoje Lenkijoje ši sistema veikia kaip šveicariškas laikrodis, o Lietuvoje ji buvo išmesta į istorijos sąvartyną dar 2008 metais. Tuomet ji skendo biurokratiniame liūne, motyvuojant pertekline administracine našta ir landomis sukčiautojams. Tačiau ar tikrai pati idėja buvo ydinga, ar tiesiog pritrūko politinio stuburo „be išvaržų“ ją išgryninti?
Šiandien, kai mūsų technologinis arsenalas – nuo vidutinio greičio matuoklių iki išmaniųjų sistemų – yra nepalyginamai pažangesnis, verta pasvarstyti, kas nutiktų, jei baudos taškai vėl grįžtų į mūsų kasdienybę. Ir, svarbiausia, ar jie galėtų padėti ne tik tramdyti kelių chuliganus, bet ir auginti mūsų visų eismo kultūrą ir pilietiškumą.
Pliusai: kai taisyklės tampa vienodai griežtos visiems
1. Pinigai gąsdina ne visus, o vairuotojo pažymėjimas brangus kiekvienam
Šiuo metu 50 eurų bauda pasiturinčiam verslininkui su nauju „Porsche“, BMW ar panašiu žaisliuku ir studentui ar senoliui su klibančiu „Golfu“ reiškia visiškai skirtingus dalykus. Studentui tai pusės mėnesio maisto biudžetas, o „naujajam lietuviui“ – tiesiog smulkios išlaidos kavai.
Baudos taškai veikia kaip demokratinis lygintuvas: nepriklausomai nuo tavo sąskaitos dydžio ar socialinės padėties, surinkus nustatytą taškų limitą, vairuotojo pažymėjimas atimamas visiems vienodai.
Ir štai čia piniginė jau nebegali ištraukti savo paskutinio tūzo. Nesvarbu, ar tavo sąskaitoje šeši nuliai, ar iki algos liko šešios dienos – kelio taisyklės visiems tos pačios. Bent jau teoriškai.
2. Neliečiamųjų kasta ir „neturto“ iliuzija
Čia susiduriame su dar viena opia mūsų dienų rykšte – vairuotojais, kurie per metus pridirba dešimtis baudų, nes... iš jų paprasčiausiai nėra ko išieškoti.
Oficialiai jie – „batuoti ubagai“, neturintys nei turto, nei legalių pajamų, tačiau paradoksaliai kasdien važinėja brangiais automobiliais. Piniginė bauda jiems – tik skaičiukas sistemos ekrane, kurio jie net neplanuoja apmokėti.
Tačiau taškų sistema suduotų per jautriausią vietą – teisę suktis gyvenimo greitkelyje. Kai prarandi galimybę sėsti prie vairo, nesvarbu, kiek milijonų sąskaitoje ar kiek skolų antstoliams. Teisė vairuoti iš visų atimama vienodai griežtai.
Žinoma, vien taškai visų socialinių ir teisinių problemų neišspręs. Bet bent jau neleistų piniginei ar gudriai sukonstruotam „neturto“ paveikslui tapti universaliu skydu nuo atsakomybės.
3. Psichologinis lūžis: nuostolių vengimo efektas
Elgsenos psichologijoje gerai žinomas nuostolių vengimo efektas: žmogus kur kas labiau bijo kažką prarasti nei patirti papildomų išlaidų. Piniginė bauda vairuotojo smegenyse dažnai suvokiama tiesiog kaip „neplanuotos išlaidos“ – sumokėjau, nusipirkau teisę „paspausti“.
Tuo tarpu taškų sistema paliečia gilesnius elgsenos klodus. Kai pamažu senka tavo „gyvybės draudimo taškai“, keičiasi pats atsakomybės suvokimas. Tai nebe vien policijos ar trikojo sutikimo baimė – tai elementarus savisaugos ir pilietiškumo instinktas.
Vienas nusižengimas – gal ir nieko baisaus. Bet trys ar keturi smulkūs pažeidimai per metus jau turėtų priversti sujudinti pilkąją masę, kuri dažniausiai yra aukščiau kaklo.
Ir čia slypi svarbus dalykas: baudos taškai neturėtų būti vien dar viena bausmė. Jie galėtų tapti nuolatiniu priminimu, kad teisė vairuoti nėra amžina privilegija, kurią galima nusipirkti už keliasdešimt eurų.
Pilietiškumo ir orumo egzaminas: ar esame garbingi eismo dalyviai?
Kelyje mūsų pilietiškumas dažnai baigiasi ten, kur prasideda skubėjimas. Pėsčiasis perėjoje? Palauks. Kitas vairuotojas nori persirikiuoti? Tegul pasispaudžia. Raudonas šviesoforo signalas? Gal dar spėsiu. Juk Lietuvoje kiekvienas esame truputį svarbesnis už kitą – bent jau tol, kol nesusitinkame ligoninės priimamajame arba prie švento Petro vartų...
Bet pilietiškumas nėra vien balsavimas rinkimuose, vėliavos iškėlimas per valstybines šventes ar iškilmingos kalbos apie meilę Tėvynei. Jis prasideda ir nuo labai paprasto dalyko – gebėjimo kelyje pripažinti, kad nesame vieninteliai, kuriems reikia kažkur nuvažiuoti.
Tikrasis pilietiškumas kelyje prasideda tada, kai taisyklėms paklūstame ne todėl, kad už krūmo stovi pareigūnas ar pakelėje mirksi trikojis. Kiekvienas neatsakingas manevras, kiekvienas „praslydimas“ per raudoną yra tylus pareiškimas, kad mano kelios sutaupytos sekundės yra svarbesnės už kito žmogaus gyvybę.
Vairuotojo orumas matuojamas ne automobilio kaina ar arklio galiomis po variklio dangčiu, o gebėjimu gerbti kitą eismo dalyvį. Pilietiškumas, asmeninis orumas ir garbingas elgesys kelyje nėra tiesiog gražūs žodžiai – tai siekiamybė, kurią, tikiuosi, kada nors visi išvysime Lietuvos keliuose.
Baudos taškų sistema galėtų tapti savotišku pilietinės brandos lakmuso popierėliu.
Pilietiškoje visuomenėje nelieka vietos mentalitetui „galiu sau leisti pažeisti, nes turiu iš ko susimokėti“ arba „nieko neturiu, man jokia bauda nebaisi“. Orus ir pilietiškas vairuotojas neieško skylių įstatymuose.
Kai taisyklės tampa griežtai privalomos be išimčių, gatvėse atsiranda daugiau solidarumo. Praleisti pėsčiąjį ar padėti persirikiuoti, įsilieti į eismo juostą tampa ne „gailesčiu“, o savaime suprantama garbingo elgesio duotybe.
Kelias nėra privati lenktynių trasa, kurioje greičiausias ar įžūliausias „laimi“ viską. Tai bendra erdvė, kurioje kiekvienas turime teisę jaustis saugiai.
Gal baudos taškų sistema reikalinga ne tam, kad valstybė dar kartą suskaičiuotų mūsų nuodėmes. Gal ji reikalinga tam, kad pagaliau suprastume paprastą dalyką: pilietiškumas nėra tai, ką deklaruojame stovėdami ant pakylos. Tai yra tai, kaip elgiamės tada, kai niekas namato. O kelyje, deja, mūsų elgesys dažnai pasako daugiau nei visi gražiausi žodžiai apie meilę Lietuvai.
Minusai: lietuviškos realijos ir „šešėlinė rinka“
Nors popieriuje sistema atrodo idealiai, realiame gyvenime ji susidurtų su iššūkiais. O mes, lietuviai, kaip žinia, net ir tiesiausiame kelyje gebame rasti „kelio vingį“, kuriame galima pasukti į šoną.
1. Močiutės ir seneliai – naujieji taškų amortizatoriai?
Lietuvoje fotoradarai dažnu atveju fiksuoja tik automobilio numerį, o ne vairuotojo veidą. Kas nutinka įvedus taškus? Prasideda „prekyba taškais“, kai pažeidėjas nurodo, kad vairavo jo 80+-metė močiutė ar senelis, vairuotojo pažymėjimą turintys, bet vairuojantys tik prisiminimuose. Dar viena problemėlė “baudų supirkėjai”…
Tačiau šią problemą galėtų padėti spręsti technologijos. Šalyje sparčiai plečiasi išmaniųjų radarų ir kamerų tinklas, gebantis atskirti tikrąjį vairuotoją už vairo. Kai už melagingą atsakomybės perleidimą grės reali baudžiamoji atsakomybė, „senolių skydas“ subliūkš greičiau nei pavasarinis ledas ant Lietuvos upių.
Žinoma, technologijos nėra stebuklinga lazdelė. Jos turi veikti tiksliai, skaidriai ir nepalikti vietos interpretacijoms. Kitaip vietoj atsakomybės sistemos turėsime dar vieną puikiai veikiančią biurokratinę karuselę.
2. Dvigubos bausmės jausmas
Dalis vairuotojų teigia, kad gauti ir piniginę baudą, ir taškus – tai dvigubas baudimas už tą pačią nuodėmę. Be to, Lietuvoje jau turime recidyvo mechanizmą.
Bet ar tikrai sustiprinta atsakomybė yra perteklinė? Juk piniginė bauda ir taškai atlieka skirtingas funkcijas: viena baudžia už konkretų pažeidimą, o kiti padeda įvertinti vairuotojo elgesį ilgesnėje perspektyvoje.
Klausimas lieka retorinis: kas skausmingiau – įvesti balų sistemą ar ir toliau skaičiuoti šviečiančias žvakutes pakelėse, primenančias tragedijas ir sudaužytus likimus?
Vis dėlto sistema turi būti teisinga. Taškai negali būti dalijami kaip saldainiai, o jų skyrimas turi būti aiškus, proporcingas ir pagrįstas. Kitaip vietoj saugesnių kelių turėsime tik dar vieną priežastį keikti valstybę.
O ką rodo kitų šalių patirtis?
Baudos taškų sistemos nėra vien Lietuvos galvos skausmas ar kažkieno nauja politinė idėja. Jomis naudojasi ir kitos Europos valstybės, tačiau kiekviena savaip:
- Vokietija – 8 taškai. Savanoriški kursai taškų nusiėmimui, dėmesys pavojingiausiems pažeidimams.
- Lenkija – 24 taškai (20 pradedantiesiems). Griežtas egzaminų perlaikymas viršijus limitą ir griežtas vairuotojų veidų fiksavimas nuotraukose, neleidžiantis išsisukti fiktyviais vairuotojais.
Šių šalių patirtis rodo, kad taškų sistema gali būti įvairi. Svarbu ne aklai nukopijuoti svetimą modelį, o sukurti tokį, kuris veiktų Lietuvos sąlygomis – be perteklinės biurokratijos, be landų sukčiautojams ir be privilegijų tiems, kurie mano, kad kelių eismo taisyklės skirtos tik „paprastiems mirtingiesiems“.
Verdiktas
Baudos taškų sistema nėra stebuklinga piliulė, kuri per naktį pavers mūsų kelius šveicariškai tvarkingais laikrodžiais. Tačiau tai yra įrankis, galintis padaryti tai, ko nesugeba vien piniginės sankcijos – sukurti tikrą lygybę kelyje, sustiprinti teisingumo jausmą ir grąžinti atsakomybę.
Vis dėlto svarbiausias klausimas net nėra tai, ar mums reikia baudos taškų. Svarbiau paklausti: ar mes jau subrendome būti pilietiški ir orūs savo noru, ar mums vis dar reikia taškų odometro, kad nepamirštume pagarbos kitam žmogui ir Lietuvai?
O kol apmąstome šiuos klausimus, kviečiu sustoti, atsikvėpti ir paklausyti šviesaus atminimo maestro Vytauto Kernagio dainos „Žvelgiu į grožį su ironija“. Klausantis jos tarp eilučių galima išgirsti kur kas daugiau, nei pasako vien formalūs žodžiai – tai savotiškas mūsų kasdienybės, skubėjimo ir santykio su aplinka atspindys.
Komentaro autorius: Darius Kanapinskas, saugaus eismo ekspertas.