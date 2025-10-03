Kelininkų eksperimentas prie Jonavos kainavo 13 tūkst. eurų: ten vyksta itin skaudžios avarijos

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
„Motina su sūnumi pas karvę važiavo ir kaip ten buvo nežinau, bet mašina pertrenkė, motina kojas susibrozdino, o sūnus galvą susitrenkė, tai plokštelę metalinę dėjo“, – tragišką istoriją atpasakojo vietinis gyventojas Teofilis.
Tokią skaudžią nelaimę šiame kelyje mena Žeimių miestelio Jonavos rajone gyventojai. Ruožas buvęs rizikingas: neapšviestas ir be atskiro dviračių tako – tad visi traukdavo keliu, o čia vairuotojai mėgsta smarkiau pralėkti.
„Išsimaudyti, kai eidavo, tai eidavo per kelią, o kai tamsu būna – tai jau viskas. O dabar kai padarė, tai jau gerai“, – dalinosi vietinis gyventojas Ramūnas.
Pirmas švytintis dviračių takas
O dabar ne tik dviračių ir pėsčiųjų takas yra. Kelininkai atlieka bandymą – pirmą kartą Lietuvoje dviračių taką paženklino specialiais fluorescenciniais dažais.
„Šiuo atveju mes taikome technologiją, kuri neatspindi šviesos, bet pati dienos metu nuo saulės priakumuliuoja energijos, o po to nakties metu šviečia ir taip pagerina matomumą“, – paaiškino naujovę „Via Lietuva“ Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas.
Tad vos ima temti, dviračių takas išties sužimba ryškia žalsva šviesa, kuri matoma iš tolo. Šie dažai atsparūs vandeniui ir staigiems temperatūrų pokyčiams, o po saulėtos dienos gali šviesti ir visą naktį – apie 9 valandas. Gyventojai sako, kad dabar gerokai saugiau.
„Kaip kaime, mūsų kaime – super. Važiuoji naktį, turi ribą, matai, žinai kur – gražu viskas.“
„Čia tuo takeliu tik ir važinėja vaikai ir paspirtukais, ir dviračiais... aišku, kad reikėjo, nes nebuvo, dabar vis tiek vaikams saugiau.“
„Saugiau žmonėms ir vairuotojams saugiau, matosi geriau, jei padaryta, reiškia, taip reikėjo.“
Dviratininkai vertina skeptiškai
Ar eksperimentas pasiteisins – bendrovė spręs po metų ir neslepia, kad šie dažai labai brangūs. Paženklinti vos 400 metrų dviračių tako atsiėjo net 13 tūkstančių eurų. Bet, sako, sutaupytų kitur – pažymėtose zonose nereiktų įrengti apšvietimo stulpų, o ir ženklintų tik pačius rizikingiausius ruožus.
O štai dviratininkai tokią gan nuošaly esančią naujovę, ypač dėl jos milžiniškos kainos, kol kas vertina skeptiškai ir nauda abejoja.
„Vienas kitas tik dviratininkas iš mano pažįstamų ten pravažiavęs, ar tai praktiškai labai naudinga..? Gal kyla klausimas, ar čia ne viešųjų ryšių akcija. Labiau vairuotojams, kai reikia praleisti kokį dviratininką, reikia nupiešti trikampius. O piešti, žymėti ištisinėmis linijomis visą taką vien todėl, kad jis gražiai šviestų, gal nebūtina“, – apmąstė Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis.
Labiau esą reikėtų esamų dviračių takų kokybę pagerinti, nes kai kuriais važiuojant kyla grėsmė gyvybei, reikia nutiesti daugiau ir pačių takų.
„Prie pagrindinių Lietuvos kelių trūksta apie 3 tūkst. kilometrų dviračių takų, kas dabartiniais tempais būtų apie 30–40 metų, kad išasfaltuoti tuos takus“, – apskaičiavo P. Bakutis.
Šiuo metu bendrovė „Via Lietuva“ prižiūri apie 2 tūkst. kilometrų dviračių takų, ir apie 21 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių, tad jau artimiausiu metu žada saugumo naujovių ir automobilių vairuotojams – ženklins apsauginius kelio atitvarus, tik kitokiais – šviesą atspindinčiais – dažais.
„Prasčiausias vietas, kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, atsirinksime ir bus dažomi patys atitvarai, kad esant prastom matomumo sąlygom, rūkas, lietus, vairuotojai iš daug toliau pastebėtų posūkį, vingį, kliūtį“, – žada M. Lukošiūnas.
Tokie sprendimai iki 10 proc. sumažina eismo įvykių tikimybę.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.