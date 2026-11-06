Kelininkai įspėja – jau šį savaitgalį laukia pirmasis iššūkis gatvėse: „Vietomis gali...“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kelininkai tikino, kad šį šaltąjį sezoną barstytuvai jau darbavosi.
„Labiau tokių prevencinių – ant vietinių tiltų, viadukų, paryčiais, bet minimaliai. Dar tokio slidumo nebuvo“, – sakė „Kelių priežiūros“ Valdymo centro vadovas Kęstutis Kantautas.
Tačiau esą pirmasis didesnis iššūkis ir jų, ir vairuotojų laukia šį savaitgalį.
„Iš penktadienio į šeštadienį oro temperatūra kris iki minusinės, vietomis gali formuotis plikledis – ypač Vilniaus, Alytaus, Utenos regionuose“, – tikino K. Kantautas.
„Keliuose papildomai įrengta apie 80 stotelių, kurios siunčia informaciją apie kelių būklę į „Kelių priežiūros“ Informacijos centrą“, – pridūrė susisiekimo ministras Juras Taminskas
Šiemet pajėgumai padidinti net 40 proc.
Pasitelkę modernią įrangą, jie nuolat stebi situaciją keliuose ir esą prevenciškai barsto rizikingiausius ruožus. Po pernykštės žiemos piktų pokštų neva išmoko daug pamokų. Tad gal jau šiemet žiema kelininkų nebeužklups netikėtai.
„Pernai pavasaris užklupo su duobėmis. Sako, netikėtai kelininkus užklumpa žiema, bet šių metų pavasaris užklupo po žiemos. Aš viliuosi, kad ši žiema bus lengvesnė nei pernai, nes praėjusi žiema buvo agresyviausia ir sunkiausia per porą dešimtmečių. Mes pasiruošėme dar geriau nei pernai – pajėgumai padidinti 40 proc.“, tikino J. Taminskas.
Anot susisiekimo ministro, didžiausias iššūkis būtų, „jei pasaulyje kuro pritrūktų“. O štai jei jo kaina kils, pinigų ras, tik kiek gali prireikti – kol kas, sako, anksti skaičiuoti. Šiuo metu svarbiausia, kad jau užtikrintos druskos atsargos. Mažesnioji dalis – balkšva, europinė – skirta druskos tirpalui ruošti.
„Kad nekenktų įrangai, yra naudojama švaresnė techninė druska. Didžioji dalis druskos – ruda, afrikietiška“, – sakė „Kelių priežiūros“ komercijos direktorius Karolis Jokšas.
Ministras juokais patarė: „Tikrai tos druskos nerekomenduoju dėti ant silkės Kūčių stalui.“
Iš Egiptiečių atgabentos druskos saugyklos kone pilnos – beveik tiek, kiek reikia visam sezonui. Užtikrintas nuolatinis papildymas ir daugiau vietų, kur saugoma druska, kad barstytuvai sugaištų mažiau laiko jai pasipildyti.
„Šiai dienai turime sukaupę apie 84 tūkst. tonų druskos. Plėtėme talpas, jos padidintos iki 100 tūkst. tonų – tai 40 proc. didesnis kiekis“, – sakė K. Jokšas.
Teks ieškoti pagalbos: trūksta 50 darbuotojų
Tiek sukaups iki žiemos. Kelininkai sako, kad šiemet druska brango nežymiai.
„Pats užpildymas pradėtas dar vasaros sezonu, druskos kaina nėra ženkliai pakitusi – gal 2 eurais už toną, tad esminių pokyčių nėra“, – tikino K. Jokšas.
Tačiau daugiau lėšų teks išleisti kelių priežiūrai, mat padaugėjo aukštesniam lygiui priskiriamų ruožų, kuriems skiriamas prioritetas.
„Pirmame ir antrame kelių priežiūros lygiuose turime padidėjimą nuo 1 900 km iki daugiau kaip 2 500 km“, – sakė „Via Lietuvos“ direktorius Martynas Gedaminskas.
Daugiau dėmesio sulauks keliai, kuriais važinėja mokykliniai autobusai, bus daugiau ištisai valomų ruožų.
„Turime labiau suvienodintus priežiūros lygius viename kelyje, nes anksčiau vis tekdavo girdėti, kad viena pusė prižiūrima geriau, kita – prasčiau“, – kalbėjo M. Gedaminskas.
Tačiau tam tenka ieškoti papildomų darbuotojų.
„Trūksta apie 50 darbuotojų“, – sakė K. Jokšas.
Iš viso žiemos metu valstybinės reikšmės Lietuvos kelius esą valys apie 700 vienetų įvairios technikos.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.