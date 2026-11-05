Paskutinės dienos keistis padangas: štai kiek išaugo kainos

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Autoservisuose – pats darbymetis. Meistrai pluša be atokvėpio, mat iki lapkričio 10 d. vairuotojai privalo vasarines padangas pakeisti žieminėmis.
Artėjant paskutinei padangų keitimo dienai, į autoservisus skuba gyventojai. Klientai pastebi, jog šiemet už padangų keitimą tenka ir plačiau atverti piniginę.
„10–20 eurų pabrango pats keitimas. Kaip ir viskas brangsta, taip ir čia“, – sako vairuotojas Arvydas.
Anot autoservisų vadovų, nors vairuotojai žieminėmis padangomis pradėjo rūpintis dar spalio pradžioje, dabar – pats įkarštis.
„Trečia savaitė dūzgia be perstojo. Nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Eilės jau gan didelės – dviem savaitėm į priekį“, – sako „Egzotikos“ padalinio vadovas Aivaras Valentinavičius.
Kaina už komplektą Panvevėžio autoservise – 40–50 eurų. O Vilniuje už padangų keitimą vairuotojams tenka pakloti dar daugiau. Vieno padangų komplekto montavimas ir balansavimas kainuoja 60–120 eurų.
„Vidurkis – apie 80 eurų montavimo komplekto, bet tai dar priklauso nuo to, kad visų automobilių padangų išaugo dydis, didesnis tampa ir tai kainą išaugina“, – sako „Autotvarkos“ vadovas Jonas Taraška.
Tiek sostinės, tiek Panevėžio autoservisų vadovai tvirtina, kad, palyginti su pernai, padangų keitimas pabrango maždaug 10 procentų.
„Dėl karų, nes transportavimo sąnaudos padidėja, mokesčiai auga ir atlyginimai auga, ir todėl reikia kelti kainas ir šitiems darbams“, – teigia J. Taraška.
Miškuose išmesta šimtai padangų: štai kokia bauda gresia
Tačiau panašu, kad ne visi žino, kur dėti pakeistas padangas. Dėl to kai kurie vis dar padangų atsikrato miške, taip niokodami gamtą. Šalia Girulių miško gyvenantys žmonės pasakoja, kad pirmosios padangos atsirado dar spalio pradžioje, o vėliau jų ėmė sparčiai daugėti. Įtariama, kad senomis padangomis miške atsikrato ir autoservisai, mat šiukšlintojai čia dažniausiai atvyksta naktimis.
„Išmėto arba su priekaba važiuoja ir išmetinėja, arba iš kokio „busiko“ meta ir kur papuolė. Pasiteisinimai – man iškrito, netyčia, pasiklydau. Tai yra tragedija“, – piktinasi vietos gyventojas Marius Zvicevičius.
Negana to, miške atsikrato ne tik senomis padangomis – išmėto ir nebereikalingas automobilių detales. Ir tokių nelegalių padangų sąvartynų, anot specialistų, Lietuvos miškuose apstu.
„Apie 150–200 tonų padangų. Bauda šiuo metu už padangų išmetimą yra nuo 200 iki 500 eurų už vieną padangą“, – įspėja Valstybinių miškų urėdijos specialistas Marius Ivanauskas.
Senų padangų komplektą vairuotojai gali nemokamai palikti autoservisuose, kuriuose jas keičia, arba parduotuvėse, iš kurių perka naujas. Jas taip pat galima pristatyti ir į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.