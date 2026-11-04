Prakalbo pareigūną peiliu puolusio vyro kaimynai – košmarai vykdavo nuolat: „Sakė nevažiuosiu atgal į kalėjimą“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vyras žalojo save, puolė policijos pareigūną
Nerami naktis Naujojoje Akmenėje – gatvėje pilna specialiųjų tarnybų mašinų, atvyko ir greitojo reagavimo būrys „Aras“. Iš kalėjimo trumpam išleistas 38-erių nuteistasis pasipriešino pareigūnams, bandė pats pjaustytis peiliu. Kai pareigūnas bandė peilį atimti, perdūrė jam ranką, gindamas kolegą porininkas iššovė vyrui į pilvą.
„Ir „Aras“ buvo, ne tik policija, ir gaisrinė, ir greitoji, čia daug buvo“, – pasakojo liudininkė.
„Jis nesileido tikrintis girtumo, dėl to ir prasidėjo. Pasiėmė peilį, puolė policija į vidų, ten, kai puolė, matyt, ir perdūrė. Perdūrė ranką, paskui šūviai pasigirdo, šaukė“, – pasakojo šalia gyvenanti Sonata.
Greta buto, kur vakar vyko grumtynės, gyvenanti Sonata sako, kad nejauku gyventi kaimynystėje, kur nuolat vyksta neramumai ir dažnai kviečiama policija.
„Girdėjau ir šūvių buvo. – Vienas? – Kad lyg du girdėjosi, ką čia gali papasakoti, kad čia tas pats per tą patį būna“, – pasakojo Sonata.
Duris atidarė vienas iš trijų brolių, kiti du sulaikyti, sako, kad nenori kalbėti:
„Ar papasakosite, kas vakar vyko pas jus? – Nieko nežinau, aš nebuvau, viso gero.“
Kaimynams sakė, kad į kalėjimą niekada negrįš
Laiptinėje prilašėję kraujo, žmonės tvarkosi ir sako, kad sunku priprasti prie nuolatinės netvarkos.
„Buvo kelis sykius, čia nėra kaimynkos, ji tau papasakotų, kariaudavo su jais“, – pasakojo kaimynas.
„Žmonės vadina trys viename arba marsai. Broliai“, – pasakojo kaimynė.
„Puolė ant policininko, sužeidė policininką ir jis pats persipjovė čia“, – pasakojo kaimynė.
Vyras esą kalbėjo kaimynams, kad į kalėjimą nei už ką negrįš.
„Sakė, nusižudysiu, nevažiuosiu atgal į kalėjimą. Persipjovė čia gerklę, bet, matyt, nemirtinai, šiek tiek įpjovė“, – pasakojo kaimynė.
Paaiškino, kas nutiko
Akmenės rajono policijos komisariato viršininkas sako, kad pareigūnai vyko atlikti Kalėjimų departamento užduoties patikrinti, ar trumpoms atostogoms išleistas kalinys laikosi taisyklių, tačiau tik atvykę pareigūnai pastebėjo, kad vyras išgėręs.
„Iškart nenorėjo tikrintis, kilo konfliktas, pasitikrinus girtumą, nustatytas lengvas girtumas, tai iškart buvo traktuojama kaip pažeidimas“, – aiškino policijos viršininkas Vytautas Palikas.
Nuteistasis pradėjo save žaloti, pareigūnas bandė jį sulaikyti, į konfliktą įsitraukė ir vienas iš brolių.
„Gavosi konfliktas, kurio pasekmė sužalotas pareigūnas ir vienas iš užpuolikų. Kitas kolega gynė savo porininką, kadangi jau matė, kad su peiliu darbuojasi užpuolikas ir nebeliko jam kito būdo išgelbėti kolegą“, – aiškino V. Palikas.
Nuteistojo biografijoje aibė nusikaltimų už padegimą, užpuolimus, įvairius viešosios tvarkos pažeidimus, kitų žmonių sužalojimą.
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