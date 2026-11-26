Moters požymiai: apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių ilgų plaukų. Buvo apsirengusi šviesiai rudos spalvos paltu, avėjo rusvos spalvos batus, su savimi turėjo juodos spalvos rankinę, mobilaus ryšio telefoną.
Asmenis, žinančius moters buvimo vietą, ją mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus tel. nr. +370 700 64 830, +370 612 43022 arba el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.
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