Anot teisėsaugos, atlikus intensyvius tyrimo veiksmus, policijos pareigūnai nustatė ir sulaikė nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį (gim. 2001 m.).
Šiuo metu su juo atliekami procesiniai veiksmai.
Atliktų kratų metu rasta tyrimui reikšmingų daiktų, objektų.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai lapkričio 21 d. Kaune, Laisvės alėjoje, buvo padegtas restoranas.
Ugniagesiams atvykus įvykio vietą, degė restorano lauko įėjimo prieigos. Gaisro metu apdegė restorano durys, fasadas, langai, lauko baldai ir prie įėjimo buvusios dekoracijos, taip pat buvo apgadinti virš restorano esančio pastato antrojo aukšto langai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už šią veiką gali grėsti bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
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