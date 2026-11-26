Policija ginklą paėmė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Klaipėdoje, Varpų gatvėje, šiukšliadėžėje, trečiadienį rastas revolveris „Kora Brno Flobert“, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
Klaipėdoje, Varpų gatvėje, šiukšliadėžėje, trečiadienį rastas revolveris „Kora Brno Flobert“, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
Policija ginklą paėmė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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