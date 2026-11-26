Akcijos metu vairuotojams išdalinta apie 200 vnt. specialiųjų ultragarsinių švilpukų, kurie skirti padėti apsisaugoti nuo susidūrimų su laukiniais gyvūnais. Jų skleidžiamas garsas gali įspėti gyvūnus apie artėjantį automobilį ir paskatinti juos pasitraukti nuo kelio.
Siekia mažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais riziką
Tai prasminga iniciatyva, primenanti, kad netikėtai į važiuojamąją kelio dalį išbėgę laukiniai gyvūnai kelia rimtą grėsmę eismo dalyvių sveikatai ir gyvybei.
Saugokime save, kitus eismo dalyvius ir miško gyventojus.
Saugumo iniciatyva finansuojama Alytaus rajono savivaldybės lėšomis.
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