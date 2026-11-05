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Katelynas skelbia daugiau informacijos: 3 ukrainiečiai buvo pasamdyti nufilmuoti, paimti interviu

2026-11-05 13:17 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 13:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Grėsme nacionaliniam saugumui pripažinti trys Ukrainos piliečiai Lietuvoje turėjo nufilmuoti tam tikrus objektus, paimti interviu, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Grėsme nacionaliniam saugumui pripažinti trys Ukrainos piliečiai Lietuvoje turėjo nufilmuoti tam tikrus objektus, paimti interviu, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

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„Ta veikla buvo už tam tikrą atlygį atlikti tam tikrus pavestus darbus, kaip nufilmuoti tam tikrus dalykus, paimti interviu iš tam tikrų asmenų“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.

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Ministras teigė detalesnės informacijos negalįs atskleisti.

Pasak jo, daugiau duomenų galėtų suteikti tik Valstybės saugumo departamentas (VSD).

M. Katelyno teigimu, būtent VSD sprendimu minėtus asmenis nutarta išsiųsti iš šalies, o ne pradėti baudžiamojo persekiojimo.

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„Čia buvo Valstybės saugumo departamento sprendimas, reikėtų klausti jų, kodėl pasirinktas toks kelias“, – sakė vidaus reikalų ministras.

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Jo duomenimis, du ukrainiečiai jau išsiųsti iš Lietuvos, o trečiasis turėtų būti deportuotas iki lapkričio 13 dienos.

BNS rašė, kad trys Ukrainos piliečiai buvo paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui, panaikinti jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir pritaikytas draudimas grįžti į šalį penkerius metus.

Žvalgybos duomenimis, šie asmenys už piniginį atlygį vykdė priešiškų žvalgybos tarnybų nurodytas įvairaus pobūdžio užduotis, kurios jiems buvo pateikiamos per „Telegram“ ir kitas susirašinėjimo platformas.

VSD teigė, kad nuspręsta juos išsiųsti, o ne patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nes nepadaryta žala valstybei.

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