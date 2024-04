Kaip praneša Krašto apsaugos ministerija, Stokholme yra suplanuoti L. Kasčiūno susitikimai su Švedijos gynybos ir civilinės apsaugos ministrais, Užsienio reikalų komitetu ir jo pirmininku, Švedijos gynybos pramonės atstovais.

Susitikimuose planuojama aptarti aktualius saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės aktualijas ir bendradarbiavimo galimybes.

L. Kasčiūnas Stokholme taip pat dalyvaus renginyje „Road to NATO‘s Washington Summit: The Future of Nordic-Baltic Allies“.