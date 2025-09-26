Kasčiūnas: karinių transporto orlaivių pirkimas kompromituoja visus Lietuvos įsigijimus

Pasak jo, iki šiol neaišku, kodėl buvo pasirinkti būtent braziliški lėktuvai „Embraer“, ir kaip tai nutiko taip greitai.
„Čia tikrai yra, manau, didelis klausimas, didelė abejonė. Ji savotiškai kompromituoja visus mūsų įsigijimus ir tai reikia išsklaidyti“, – Žinių radijui penktadienį sakė L. Kasčiūnas.
„Taip negalima planuoti gynybos, tai nėra išmintinga ir skaidru. Tai, tikiuosi, šitoje vietoje atsakymus gausime“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Lietuva ketina įsigyti tris braziliškus orlaivius, kurių kaina siekia 700–800 mln. eurų.
Opozicija teigia, kad toks įsigijimas kol kas yra nelogiškas, nes esant ribotiems resursams pirmiausia prioritetas turėtų būti teikiamas suformuoti kariuomenės sausumos diviziją.
Ketvirtadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijoje apsilankiusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad „Embraer“ įsigijimas galėtų būti finansuojamas ir iš būsimo Europos Sąjungos (ES) biudžeto, Sanglaudos fondo lėšų.
Tačiau L. Kasčiūnas sakė, kad tai irgi reikštų pinigų patraukimą iš jau suplanuotų projektų, pavyzdžiui, skirtų atskirčiai tarp Lietuvos regionų mažinti.
„Deja, mes šitoje vietoje niekaip nesusikalbame ir turime labai rimtą iššūkį. Atvirai pasakysiu: po vakar dienos ministrės apsilankymo frakcijoje, tos abejonės ne tik kad neišsisklaidė, bet aš manyčiau, kad tų abejonių tik padaugėjo“, – teigė konservatorius.
Jis įtarinėjo, kad sprendimas pirkti konkretų transporto lėktuvų modelį buvo priimtas dar iki rinkos analizės ir karinio patarimo.
„Blogiausia būtų, jeigu tai būtų politikų noras suformintas kariniu patarimu. Tai būtų pats blogiausias variantas. Aš labai tikiuosi, kad to nebuvo“, – sakė L. Kasčiūnas.
Dėl orlaivių įsigijimo ikiteisminį tyrimą yra pradėjusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nebuvo galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
Susitikime su konservatoriais D. Šakalienė tvirtino, kad šiuo metu teisėsauga Krašto apsaugos ministerijai nėra pareiškusi jokių papildomų prašymų ir nevykdo procesinių veiksmų, kurie stabdytų derybų procesus.
Kita vertus, ji pabrėžė, kad pirkimo procedūros dar nėra pradėtos, vyksta derybos su gamintoju.
D. Šakalienės teigimu, jų stabdyti negalima, nes kyla grėsmė likti be karinio pajėgumo. Tačiau ministrė tikina, kad kol nebus gautas atsakymas iš STT, jokių sutarčių dėl lėktuvų įsigijimo pasirašyta nebus.
Į STT dėl transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo rugpjūtį kreipėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas bei komiteto narys L. Kasčiūnas, kilus abejonių dėl pirkimo skaidrumo.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba.
