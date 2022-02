Karas Ukrainoje: Zelenskio patarėjas skelbia apie Ukrainos pasiruošimą deryboms dėl neutraliteto

Svarbiausios naujienos apie karą Ukrainoje:

11:01 | Ukrainiečių kariais persirengę rusai – neutralizuoti

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka skelbia, kad į Kijevą bandę patekti Ukrainos kariais persirengę rusai yra „sušaudyti ir neutralizuoti“. Anksčiau buvo skelbiama, kad Rusijos karinės pajėgos perėmė Ukrainos kariuomenės karinę techniką ir bando ja prisidengdama patekti į Kijevą.

10:49 | Černobylyje – išaugęs radiacinis fonas, skelbia ukrainiečiai

Ukrainos branduolinio reguliavimo inspekcija savo oficialioje „Facebook“ paskyroje skelbia, kad okupuotoje Černobylio teritorijoje stebimas „gerokai išaugęs“ radiacijos kiekis.

„Radiacinio fono stebėjimo automatinės sistemos duomenys, kurie yra pasiekiami tiesiogiai internete, liudija apie kontrolinių gama spinduliuotės dozės lygių (raudonųjų taškų) viršijimą ženkliu kiekiu“, – aiškinama pranešime.

Tuo pat metu pažymima, kad kol kas neįmanoma nustatyti radiacinio fono pokyčių priežasties dėl okupacijos ir vykstančių mūšių šioje teritorijoje. Kaip buvo pranešta anksčiau, gama spinduliuotės dozės galios kontroliniai lygiai išskirtinėje zonoje buvo viršyti.

Ekocentro ekspertai tai sieja su viršutinio grunto sluoksnio sutrikdymu dėl daugybės radijo sunkiosios karinės technikos judėjimo per Išskirtąją zoną ir oro taršos padidėjimu. Černobylio atominių elektrinių ir kitų objektų būklė nesikeičia.

Vėliau Ukrainos ekspertai papildė informaciją, kad spinduliuotės dozės regione iš tiesų viršija normas, bet jie tai sieja su galimu viršutinio grunto sluoksnio sutrikdymo dėl karinės technikos judėjimo ir oro taršos padidėjimu. Černobylio AE ir kitų objektų būklė nėra pakitusi, skelbiama pranešime.

Vasario 24-ąją Ukrainos atstovai patvirtino, kad Rusija perėmė Černobylio AE zonos kontrolę.

10:43 | Rusijos apribojimai

Rusija riboja Didžiosios Britanijos lėktuvų galimybes naudotis savo šalies oro erdve, įskaitant ir tranzitą.

10:42 | Numuštas lėktuvas

Čerkasų apskrityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė rusų karinį lėktuvą, skelbia Ukrainos Gynybos ministerija.

10:20 | Ukraina yra pasiruošusi derėtis dėl neutralaus statuso

Rusijos žiniasklaidai sako Zelenskio atstovas Ukraina nebijo derėtis su Rusija dėl neutralaus statuso ir saugumo garantijų, pareiškė Ukrainos prezidento administracijos atstovas Mykhailo Podolyakas, iš esmės pakartojęs dar šiąnakt išsakytą paties V. Zelenskio idėją.

Rusijos agresijos akivaizdoje Ukraina sutinka derėtis, tačiau siekia saugumo garantijų. Šį pranešimą šalies atstovas išplatino ir Rusijos žiniasklaidos priemonėms, rašoma RBK. Šią naujieną patvirtino ir Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.

„Ukraina visada liko pasirengusi derėtis su Rusija dėl neutralaus statuso, tačiau ji turi gauti ir saugumo garantijas, – skelbiama Michailo Podoliako laiške, kurį gavo RBK. – Įskaitant ir dabar – kuomet Rusija pradėjo plataus masto puolimą. Šį karą reikia nutraukti. Šiuos karo veiksmus reikia stabdyti“, – cituojamas M. Podolyakas.

„Mes girdėjome šiandien iš Maskvos, kad jie nori kalbėtis. Jeigu jie nori kalbėtis apie neutralų statusą, mes nebijome tokių kalbų. Klausimas tik tas, kas ir kaip galės garantuoti Ukrainos saugumą ir užtikrinti susitarimo garantą“, – rašė M. Podolyakas.

Šiąnakt savo kreipimosi į tautą metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nematantis Europos šalių noro „kariauti kartu su mumis“ ar bent jau suteikti garantijas dėl stojimo į NATO. Anot ukrainiečių lyderių, Europos šalys bijo. Tačiau Ukraina „nebijo“, net ir derėtis dėl galimo neutralaus statuso, tačiau tam reikia garantijų.

10:19 | Stabdomi traukiniai

Moldova uždaro susisiekimą geležinkeliu su Ukraina. Skelbiama, kad tai – laikinas sprendimas. Šiandien rytą jau atšaukti keleiviniai traukiniai Odesa-Kišiniovas-Odesa.

Ukrainos geležinkeliai taip pat paskelbė uždarantys kai kuriuos traukinių maršrutus. Daugiausia tai traukiniai aplink Kijevą, Odesą ir Chersoną.

10:08 | Ukrainos kariuomenė šalia Kijevo kaunasi su rusų pajėgomis

Ukrainos kariuomenė penktadienį paskelbė į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo sostinės Kijevo kovojanti su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, Maskvai antrą dieną tęsiant puolimą savo provakarietiškoje kaimynėje.

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų... desantininkai kovoja Dymero ir Invankivo gyvenviečių rajonuose“, – savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ukrainiečių kariuomenė.

Dymeras yra už maždaug 45 km į šiaurę nuo Kijevo, o Ivankivas – maždaug 60 km į šiaurės vakarus nuo sostinės.

10:08 | Sunaikintas tiltas

Prieš pusvalandį buvo sunaikintas tiltas per Dnipro upę Antonovkoje, šalies pietuose greta Chersono. Kol kas neaišku, ar tai buvo pačių Ukrainos karinių pajėgų darbas, bandant užkirsti kelią Rusijos invazijai, ar rusų pajėgų ataka.

10:03 | Gyventojus ragina gamintis Molotovo kokteilius

Obolono rajone Kijevo mieste veikia rusų diversantų grupė, vietiniai gyventojai raginami likti namuose, ruoštis gynybai, gamintis Molotovo kokteilius, praneša Gynybos ministerija.

09:33 | Rusų pajėgos traukia į Ukrainą apsimetę ukrainiečių kariais

Rusijos kariuomenės kariai užgrobė dvi sunkiąsias karines mašinas iš ukrainiečių ir važiuoja į Kijevo centrą. Už jų seka kolona rusiškų karinių sunkvežimių. Pranešama, kad užgrobtos karinės mašinos yra naudojamas, kaip priedanga, o rusų kareiviai persirengė ukrainiečių karinėmis uniformomis. Ukrainos gynybos ministerija skelbia, kad rusų diversinės grupės naudoja ukrainiečių karinę techniką ir uniformas tam, kad įsibrautų giliai į Kijevą.

Šią informaciją viešai patvirtino Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar ir Ukrainos generolas leitenantas Valerijus Zaluzhnij.

09:32 | B. Wallace’as: Rusija okupuos visą Ukrainą

Didžiosios Britanijos gynybos ministras Benas Wallace’as pareiškė britų žvalgybos duomenimis, nepaisant pirminės savo planų nesėkmės, Ukrainos invazija yra neišvengiama. Jis taip pat pareiškė, kad Rusija neįvykdė nė vienos iš savo pagrindinių Ukrainos puolimo užduočių. Maža to, Rusija, anot britų gynybos vado, neteko apie 400 karių.

09:26 | Smūgis Kremliaus propagandai

Anoniminių programišių bendruomenė „Anonymous“ ėmėsi paskelbė atsakomąsias priemones Kremliaus okupantams ir nulaužė propagandinio TV kanalo „Russia Today“ (RT) naujienų portalą.

09:16 | Kremliaus žiniasklaida: Ukraina smogė Rusijos kariniam aerodromui

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad karinis Milerovo oro uostas netoli Rostovo buvo apšaudytas ir virš jo tvyro dūmų sankaupa. „Readovka“ pirminiais duomenimis, Ukrainos karinės pajėgos smogė Rusijos karinei bazei operatyvine-taktine raketa „Točka-U“.

09:06 | Mūšiai dėl Kijevo

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad intensyvėja mūšiai dėl Kijevo. Šiuo metu vyksta aršus mūšis posūkyje prie Gostomelio oro uosto. Šaudoma iš artilerijos ir granatsvaidžių. Pranešama apie prie Gostomelio sunaikintą Rusijos pajėgų karinę koloną.

08:44 | Ukrainos valdžia numato Kijevo puolimą

Ukrainos vidaus reikalų ir gynybos ministerijų atstovai penktadienio rytą paskelbė numatantys, kad dar penktadienį Kijeve sulauks Rusijos tankų. Juos ketinama pasitikti užsienio sąjungininkų parūpintomis prieštankinėmis raketomis.

08:27 | Virš Kijevo numuštas Ukrainos naikintuvas

Virš Kijevo nukautas Ukrainos pajėgų naikintuvas, patvirtino Ukrainos vidaus reikalų ministerija.

Naikintuvas Sukhoi Su-27 virš Ukrainos sostinės Kijevo buvo numuštas anksti penktadienio rytą, teigė Ukrainos vidaus reikalų viceministras Evgenijus Yeninas.

08:01 | Ukrainos laukia sunki diena

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka socialinėje paskyroje skelbia, kad Ukraina penktadienis taps viena sunkiausių dienų, mat Rusijos planas – prasibrauti pro tankų kolonas nuoIvankovo ir Černigovo iki Kijevo.

Visgi A. Geraščenka priduria, kad Ukrainos kariams pavyksta sėkmingai sunaikinti rusų tankus ir teigia, kad Kijevo gynėjai yra pasirengę atsiremti prieš rusus.

07:46 | Ukrainos pajėgos susprogdino tiltą netoli Kijevo

Ukrainos karinės pajėgos susprogdino tiltą per Teterivo upę Ivankove. Jis nutolęs apie 50 km nuo Kijevo. Taip bandoma užkirsti kelią Rusijos karinėms pajėgoms pasiekti sostinę, praneša Ukrainos gynybos ministras. Jo teigimu, kol kas pajėgų veržimąsi sustabdyti pavyko.

07:46 | Kijeve ir Lvove aidi oro pavojaus sirenos

Kijevo miesto valdžia įspėja gyventojus, kad aidinčios oro pavojaus sirenos nėra pratybos, užfiksuotas oro pavojus. Gyventojai raginami slėptis.

07:32 | V. Zelenskis patvirtino rytinių atakų faktą, taikytasi ir į civilius

V. Zelenskis patvirtino, kad penktadienio rytą Ukraina buvo atakuota Rusijos pajėgų raketomis. Tai jis pasakė vaizdo įraše, iš kurio kreipėsi į tautą. V. Zelenskis sakė, kad antskrydžiai prasidėjo penktadienį 4 val. vietos laiku, ir pridūrė, kad Ukrainos pajėgos sustabdė Rusijos karių veržimąsi daugeliu krypčių.

V. Zelenskio komentarą žiūrėkite:

Jis pridūrė, kad atakos buvo nutaikytos ne tik į Ukrainos karinius, bet ir civilinius taikinius.

07:28 | Macronas ieško dialogo su Putinu

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį sakė, kad naudinga palikti dialogo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pradėjusiu didelio masto invaziją į Ukrainą, galimybę.

Po Europos Sąjungos viršūnių susitikimo E. Macronas sakė, kad „smerkiant, taikant sankcijas“ vis dėlto yra naudinga „palikti šį kelią atvirą, kad tą dieną, kai bus galima įvykdyti sąlygas, karo veiksmai galėtų liautis“.

E. Macronas vienintelis iš Vakarų lyderių ketvirtadienį kalbėjosi su V. Putinu, tos pačios dienos ankstų rytą įsakiusiu savo pajėgoms įsiveržti į provakarietišką kaimynę.

Kremlius nurodė, kad abu lyderiai „rimtai ir atvirai apsikeitė nuomonėmis“ apie Ukrainą.

E. Macronas paskambino V. Putinui, kad „pareikalautų nedelsiant sustabdyti“ Maskvos puolimą Ukrainoje, pranešė Eliziejaus rūmai.

„Pasikalbėjęs su Ukrainos prezidentu ir su juo susiderinęs, prezidentas [Macronas] paskambino Vladimirui Putinui, kad pareikalautų nedelsiant sustabdyti visas Rusijos karines operacijas, pabrėždamas, kad Rusijai gresia didžiulės sankcijos“, – nurodė prezidentūra.

07:18 | Draudžiami mokėjimai įmonėms Rusijoje ir Baltarusijoje

Ukrainos centrinis bankas uždraudė mokėjimus įmonėms Rusijoje ir Baltarusijoje bei operacijas abiejų šalių valiutomis.

06:54 | Kijeve nugriaudėjo mažiausiai 3 sprogimai

CNN skelbia, kad penktadienį ryte Ukrainos sostinėje Kijeve nugriaudėjo dar 3 sprogimai.

Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtina, kad Kijevas niekada nepatyrė tokios didelės katastrofos nuo 1941 m.

„Paskutinį kartą mūsų sostinė panašius išpuolius patyrė tik 1941 m., kai Ukraina buvo užpulta nacių <...> Ukraina įveikė blogį, tą patį padarys ir dabar“, – rašė ministras.

06:43 | V. Zelenskis: Ukraina „palikta viena“ kovoti su Rusija

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė, kad jo šalis buvo palikta viena kovoti su Rusija, diena anksčiau pradėjusia didelio masto invaziją.

„Mes palikti vieni ginti savo valstybės“, – po vidurnakčio paskelbtame vaizdo kreipimesi į šalies gyventojus sakė V. Zelenskis.

„Kas pasirengęs kovoti drauge su mumis? Nieko nematau. Kas pasirengęs suteikti Ukrainai garantiją dėl narystės NATO? Visi bijo“, – sakė jis.

06:35 | Perspėja, kad Vladimiras Putinas mėgins nuversti Ukrainos vyriausybę

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ABC žurnalistams teigė, kad jis yra tikras, kad Rusijos prezidentas V. Putinas stengsis nuversti Ukrainos vyriausybę.

A. Blinkenas taip pat patvirtino, kad tolimesnė karinė intervencija už Ukrainos ribų taip pat neatmestina.

05:44 | Numuštas Rusijos lėktuvas įsirėžė į daugiabutį

Į Kijeve esantį 9 aukštų daugiabutį trenkėsi rusų lėktuvas, pastatas užsiliepsnojo. Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka patvirtino šią informaciją ir tikina, kad per šį įvykį galėjo nukentėti daugybė žmonių.

Vidaus reikalų ministro patarėjas skelbia, kad greitoji pagalba veža sužeistuosius į ligonines.

Kijevo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad „raketos nuolaužoms“ pataikius į gyvenamąjį namą trys žmonės buvo sužeisti ir vieno jų būklė yra kritinė.

Kijevo žiniasklaida tuo metu tvirtina, kad per karinį susirėmimą galėjo būti suniokotas ir dar vienas daugiabutis.

Vaizdą, kaip buvo numuštas lėktuvas, žiūrėkite čia:

Vaizdai, kaip atrodo daugiabutis po atakos:

Another view of the building that got hit by the #Russia plane wreckage after it got shot down in #Kyiv, #Ukraine. pic.twitter.com/y2ADrJhyqt