Penktadienis yra 135-oji karo Ukrainoje diena. Svarbiausi šios dienos įvykiai:

10:47 | Haidajus: Sjevjerodoneckas atsidūrė ant humanitarinės katastrofos slenksčio

Sjevjerodoneckas atsidūrė ant humanitarinės katastrofos slenksčio, sako Luhansko srities vadovas Serhijus Haidajus. Anot jo, miestas yra stipriai sugriautas, o rusų kariai toliau plėšia gyventojus.

Apie tai jis penktadienį ryte parašė savo „Telegram“ kanale.

„Sjevjerodonecke sugriauta arba apgadinta 80 proc. būstų. Kai kurie žmonės bando grįžti dėl daiktų, bet vis dažniau... randa tuščią butą, net jei jis išliko. Įžengę į miestą, rusai pirmiausia deportavo dalį vietos gyventojų, atėmė raktus, o tada pradėjo viską plėšti. Jie sunkvežimiais privažiuoja prie daugiaaukščių pastatų. Jei baldai geri, jie juos išsiveža. Tai nebėra vien buitinė technika“, – teigia jis.

Anot S. Haidajaus, miestas yra atsidūręs ties humanitarinės katastrofos riba. Mieste nėra centralizuoto vandentiekio, dujų ir elektros tiekimo.

„Nuo vasario pabaigos okupantai apšaudo ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, beveik visiškai juos sunaikindami. Jie negalės nieko suremontuoti. Nes net taikos metu tokios apimties atstatymo darbus galima atlikti per šešis mėnesius ar metus. Jei yra medžiagų ir kvalifikuotų darbininkų. Rusai neturi nei to, nei kito“, – teigė jis.

Kita didelė problema mieste – nuotekos.

„Neveikia valymo įrenginiai, taip pat siurblinės. Nuotekos kaupiasi. Dar pridėkime oro temperatūrą. Ir smarvė nuo mirusiųjų – tų, kurie buvo palaidoti kiemuose, o daug jų liko butuose ir įėjimuose. Sjevjerodonecke vyksta humanitarinė katastrofa“, – sako S. Haidajus.

Skaičiuojama, kad mieste šiuo metu gali būti likę apie 15 tūkst. civilių gyventojų.

10:15 | Arestovyčius atsakė Putinui: Ukrainoje dar „nieko nepradėjote“, o jau baigiate

Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui pareiškus, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje „iš esmės nieko rimto dar nepradėjo“, Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius parengė atsakymą.

O. Arestovyčius mano, kad vakarykštis V. Putino pareiškimas iš esmės buvo skirtas vidinei auditorijai, rašo UNIAN.

„Akivaizdu, kad jie matavosi, žiūrėjo ir bandė atsakyti į ryškesnius visuomenės prašymus. Į visa tai turiu vieną atsakymą: jie nepradėjo, bet jūs jau baigiate, tai viskas. Visos šios pastangos turi labai daug liko mažai laiko. Pusantro mėnesio ir, manau, jie pamažu nurims savo bandymuose žengti į priekį“, – sakė jis.

Anot O. Arestovyčiaus, V. Putinas žaisdamas kruviną žaidimą, bando padaryti gerą įspūdį. Anot jo, Kremliaus režimo lyderis žino, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje susiduria su nesėkmėmis.

09:43 | Rusai apšaudė savo pačių pozicijas

Rusijos pajėgos prie Neskučnio miesto apšaudė savo pozicijas, praneša Zaporižios regiono karinė administracija.

„Ukrainos žvalgybos duomenimis, kai kurie Rusijos okupacinių pajėgų reaktyviosios artilerijos daliniai visiškai nepalaiko vadinamosios „specialiosios operacijos“ ir nesąmoningai padeda Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms demilitarizuoti savo pačių Rusijos okupacines pajėgas“, – rašoma pranešime.

„Specialiąja operacija“ Rusijos propaganda vadina karą Ukrainoje. Anot Kremliaus, Rusija siekia „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“ Ukrainą, tačiau, Vakarų vertinimu, Rusija siekia iš esmės sunaikinti Ukrainą bei šalį užgrobti.

Dar birželį pranešta, kad Rusijos raketa pataikė pati į save. Rusijos oro gynybos sistema iššovė, kai danguje aptiko objektą. Tačiau vos pakilusi raketa apsisuko ir trenkėsi vos už kelių metrų nuo paleidimo vietos.

09:21 | Lavrovas: Rusija „neturi apie ką kalbėtis su Vakarais“

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi derėtis su Ukraina ir Turkija dėl grūdų, tačiau neaišku, kada tokios derybos galėtų įvykti, rašo „The Guardian“.

Apie tai S. Lavrovas žurnalistams komentavo po susitikimo su G20 šalių užsienio reikalų ministrais.

‚Jeigu [Vakarai] nori ne derybų, o Ukrainos pergalės prieš Rusiją mūšio lauke, tuomet, ko gero, tiesiog nėra apie ką kalbėti su Vakarais, nes su tokiu požiūriu, tiesą sakant, neleidžiama Ukrainai pereiti prie taikos proceso“, – Rusijos naujienų agentūra RIA cituoja jį.

08:59 | ISW: vargu, ar Rusija per paskelbtą pertrauką nustos vykdyti karo veiksmus

Rusijos pajėgos Ukrainoje daro pertrauką, kad pailsėtų ir atgautų kovinį pajėgumą, sakoma Amerikos karo studijų instituto (ISW) analitikų ataskaitoje.

„Liepos 7 dieną Rusijos gynybos ministerijos pareigūnas Igoris Konašenkovas paskelbė, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje sustoja pailsėti ir atgauti kovinius pajėgumus, patvirtindamas ISW vertinimą, kad Rusijos pajėgos inicijavo operatyvinę pauzę“, – sakoma pranešime.

Rusija nenurodė, kiek truks Rusijos pajėgų pauzė.

„Per šią operacijų pauzę Rusijos pajėgos nenutraukė aktyvių karo veiksmų ir vargu ar nustos tai daryti. Liepos 7 d. Rusijos pajėgos tęsė ribotą sausumos puolimą, taip pat oro, artilerijos ir raketų smūgius visomis kryptimis. Rusijos pajėgos, tikėtina, kad ir toliau apsiribos nedidelio masto puolimo veiksmais, nes jie perskirsto pajėgas ir ruošia sąlygas didesniam puolimui artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais“, – teigiama ataskaitoje.

