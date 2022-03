Karas Ukrainoje. Rusijos pajėgos persigrupuoja Kyjivo šturmui – pasitelks ir Kadyrovo būrius, ir „Wagner“ grupę

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08:51 | Įspėja, kad Putinas ties Ukraina gali nesustoti

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali sustiprinti savo karines ambicijas ir mesti iššūkį NATO Baltijos jūros šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, jei nebus sustabdytas Ukrainoje, interviu POLITICO perspėjo Europos Komisijos viceprezidentas Valdis Dombrovskis.

Prekybos komisaras, užaugęs Sovietų Sąjungoje ir besiremiantis savo, kaip buvusio Latvijos ministro pirmininko, patirtimi, pareiškė, kad Europos Sąjunga turi rimtai žiūrėti į Rusijos grėsmę po ilgus metus trukusių Briuselio ginčų Maskvos atžvilgiu.

„Jei nepalaikysime Ukrainos, tai Vladimiras Putinas Ukrainoje nesustos. Akivaizdu, kad V. Putinas dabar yra nusiteikęs agresyviam karui ir, deja, tikėtina, kad ši agresija tęsis ir kitose šalyse“, – sakė jis.

Paklaustas, ar nerimauja dėl Moldovos, daugiausiai grėsmės V. Dombrovskis vis dėlto įžvelgė Baltijos regionui.

„Jei pažvelgsite į eskaluojamą Rusijos agresyvią retoriką ir net pareiškimus, kuriuose teigiama, kad Rusija remia Baltarusijos interesus turėti prieigą prie Baltijos jūros, ir vis stiprėjančią antibaltišką retoriką – na, Ukrainoje, tai taip pat prasidėjo nuo didėjančios antiukrainietiškos retorikos“, – kalbėjo V. Dombrovskis.

08:13 | Rusija ruošiasi Kyjivo šturmui

Įvertinusios dabartinę situaciją kare, Ukrainos ginkluotosios pajėgos įvardijo tris Rusijai šiuo metu svarbiausius tikslus Ukrainos teritorijoje.

„Tai sausumos koridoriaus tarp Krymo Autonominės Respublikos ir Rusijos Federacijos žemyninės dalies sukūrimas, perimant visišką Mariupolio miesto kontrolę; Kyjivo miesto apsupimas ir užėmimas; taip pat prieiga prie Luhansko ir Donecko sričių administracinių sienų“, – vardijo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Ukraina pastebi, kad Rusijos karinės pajėgos persigrupavo, turėdamos tikslą artimiausiomis dienomis šturmuoti Kyjivą. Šiam tikslui, pasak šalies ginkluotųjų pajėgų, Rusija ketina išnaudoti ir sau paklusnaus Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo dalinius, vadinamuosius kadyrovcus, ir „Wagner“ grupės samdinius.

07:43 | Pabėgėlių skaičius artėja prie 2 mln.

Per visą karo laikotarpį Ukrainą paliko 1,7 mln. jos gyventojų, praneša Jungtinės Tautos. Dar 96 tūkst. gyventojų tarp vasario 18 ir 23 dienos iš Luhansko ir Donetsko persikėlė gyventi į Rusiją.

07:24 | Ukraina: Rusijos puolimas sulėtėjo, kariai demoralizuoti

Nors Rusijos invazija į Ukraina tebesitęsia, Rusijos „kariuomenės judėjimo tempas gerokai sulėtėjo“, skelbia Ukrainos gynybos ministerija. Ministerijos teigimu, kadangi invazija be didesnių pergalių vyksta jau beveik dvi savaites, Rusijos kariai yra pastebimai demoralizuoti.

„Okupantai yra demoralizuoti, vis dažniau plėšikauja ir pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės normas dėl karinių konfliktų.

Taigi Charkivo, Sumų, Černihivo ir Kyjivo srityse, Rusijos okupantų laikinai okupuotose teritorijose, fiksuojami apiplėšimai, smurtas prieš vietos gyventojus, civilių būstų užgrobimas, žemės ūkio angarų panaudojimas karinei technikai statyti, šaudymo pozicijų įkūrimas civilių gyvenamose teritorijose“, – teigia ministerija.

Be to, Rusijos užimtų Chersono ir Mykolavijo sričių teritorijose „okupantai pasitelkia psichologinės kovos dalinius, kad paveiktų vietos gyventojus“.

„Pagal turimą informaciją, sukurta iki 10 psichologinės kovos taktinių grupių, kurių uždaviniai – vykdyti propagandinį darbą su vietos gyventojais.

Okupantai laikinai okupuotos Krymo autonominės Respublikos teritorijos šiaurinės dalies gyventojus baugina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimu. Be to, FSB ten steigia specialiąsias grupes, kurios dirbs su gyventojais, siekdamos užfiksuoti pasipriešinimo judėjimus“, – perspėjo Ukrainos gynybos ministerija.

07:10 | Putinas tvirtina šauktinių kariauti nesiunčiantis

Karą Ukrainoje pradėjusios Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė vaizdo įrašą Tarptautinės moters dienos proga, kuriame, be kita ko, tvirtino, kad šauktiniai ir rezervistai esą nėra šaukiami kovoti fronte.

„Pabrėžiu, kad kariai, atliekantys karinę tarnybą, karo veiksmuose nedalyvauja ir nedalyvaus... paskirtas užduotis sprendžia tik profesionalūs kariškiai“, – tikino V. Putinas.

Jo teiginiai nesutampa su tuo, ką sako patys Rusijos pusėje kariaujantys ir Ukrainoje sučiupti kariai – nemaža dalis jų tvirtina esantys šauktiniai. Ukrainiečių išplatintuose vaizdo įrašuose, kur kalba Rusijos kariai, jų amžius svyruoja tarp 18 ir 25 metų.

Savo žinute V. Putinas siekė išsklaidyti tariamą Rusijos moterų – „mūsų kareivių ir karininkų, kurie dabar yra mūšyje, motinų, žmonų, seserų, nuotakų ir merginų“ – susirūpinimą.

„Suprantu, kaip nerimaujate dėl savo artimųjų“, – sakė jis.

Šioje kalboje jis iš esmės apibūdino moteris kaip „lojalias, patikimas ir palaikančias“.

„Mūsų brangios moterys, jūs darote pasaulį geresnį ir malonesnį savo jautrumo, užuojautos ir dvasinio dosnumo dėka. Jūs sujungiate žavų švelnumą ir nuostabią vidinę stiprybę“, – kalbėjo V. Putinas.

06:47 | Ukrainos prezidentas kreipsis į Jungtinės Karalystės parlamentą

Volodymyras Zelenskis antradienį kreipsis į JK parlamento narius, bandydamas užsitikrinti didesnę Vakarų karinę paramą ir neskraidymo zoną virš Ukrainos.

Didžioji Britanija pažadėjo Ukrainos pajėgas aprūpinti gynybos technika, bet kartu su NATO atmetė siūlymą, kad Aljansas galėtų įvesti virš Ukrainos neskraidymo zoną.

06:38 | Rusija grasina Europos dujų tiekimui

Kremlius pagrasino nutraukti dujų tiekimą Europai ir perspėjo, kad naftos kaina gali pakilti iki 300 USD už barelį, jei Vakarų sąjungininkai sustiprins ekonominį karą prieš Rusiją, uždrausdami energijos importą.

Ketvirtadienį Europos lyderiams ruošiantis susitikti Versalyje aptarti žemyno atjungimą nuo Rusijos dujų ir naftos, Maskva perspėjo, kad bet koks toks žingsnis gali tapti katastrofa pasaulinei rinkai.

„Rusijos naftos atsisakymas sukeltų katastrofiškų pasekmių pasaulinei rinkai“, – sakė Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas Aleksandras Novakas, sakydamas, kad naftos kaina gali išaugti daugiau nei dvigubai iki daugiau nei 300 USD už barelį.

Pažymėdamas, kad Vokietija praeitą mėnesį įšaldė „Nord Stream 2“ sertifikavimą (šiuo vamzdžiu iš Rusijos į Vokietiją turėjo tekėti dujos), jis teigė kad Rusija gali nutraukti esamą „Nord Stream 1“ dujotiekį – vieną iš pagrindinių gamtinių dujų šaltinių į Europą.

„Turime visas teises priimti atitinkamą sprendimą ir įvesti embargą dujų tiekimui per „Nord Stream 1“ dujotiekį“, – patikino A. Novakas.

06:00 | Per naktinį bombardavimą žuvo mažiausiai 10 žmonių

Naktį iš pirmadienio į antradienį Rusijos karinės pajėgos bombardavo civilių gyvenamas vietas Sumuose, patvirtino Sumų regiono administracijos vadovas Dmytro Žyvitskis. Jo teigimu, per išpuolį žuvo mažiausiai 10 žmonių, tarp jų – ir vaikai, praneša „The Kyiv Independent“.

05:50 | Zelenskis perspėjo Vakarų šalis dėl karo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo Vakarų šalis, kad karas Ukrainoje nesibaigs, o pasikėsinimas į laisvę ten paveiks likusį pasaulį. Pirmadienį per interviu televizijai „ABC World News Tonight“ V. Zelenskis dar kartą pabrėžė būtinybę apsaugoti Ukrainos oro erdvę – ką jis ragino padaryti JAV ir NATO, bet nesėkmingai.

„Negalime leisti, kad Rusija būtų aktyvi danguje, nes ji mus bombarduoja, apšaudo, siunčia raketas, sraigtasparnius, naikintuvus – daug ką. Mes nevaldome savo dangaus“, – sakė V. Zelenskis.

Jis pridūrė manantis, kad JAV prezidentas Joe Bidenas „gali padaryti daugiau“, kad sustabdytų karą.

„Esu tikras, kad jis gali, ir norėčiau tuo tikėti. Jis gali tai padaryti“, – sakė V. Zelenskis.

Savo ruožtu JAV ir NATO nepritaria virš Ukrainos paskelbti neskraidymo zoną, perspėdami, kad toks žingsnis gali sukelti visuotinį karą Europoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad šalys, nustatančios tokią neskraidymo zoną, bus laikomos dalyvaujančiomis kare.

Tačiau V. Zelenskis perspėjo, kad šis karas paveiks ne tik Ukrainą, bet ir visą likusį pasaulį.

„Visi galvoja, kad mes toli nuo Amerikos ar Kanados. Ne, mes esame šioje laisvės zonoje. O kai pažeidžiamos ir peržengiamos teisių ir laisvių ribos, tuomet turite mus ginti. Nes mes būsime pirmi, o jūs būsite antri. Nes kuo daugiau šis žvėris valgys, tuo daugiau ir daugiau jis norės“, – įspėjo Ukrainos prezidentas.

05:33 | Nukautas dar vienas Rusijos generolas

Per kautynes Charkive, antrame pagal dydį Ukrainos mieste, buvo nukautas aukštas Rusijos generolas, praneša Ukrainos gynybos ministerija.

Ministerijos teigimu, Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė Rusijos generolą majorą Vitalijų Gerasimovą. Jis buvo pirmasis Rusijos 41-osios armijos vado pavaduotojas.

05:17 | Optimizmas dėl stojimo į ES

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba tvirtina, kad Ukraina yra gerokai arčiau įstojimo į Europos Sąjungą nei bet kada anksčiau. Po pokalbio su ES užsienio politikos vadovu Josepu Borrelliu, jis pasakė, kad nors praėjusią savaitę atstumas iki narystės ES buvo kaip iki Mėnulio, dabar jis – tik nuo Kijevo iki Ukrainos miesto Vinycios – vos per 262 km.

„Situacija pasikeitė. Nekalbėsiu apie tai, kurios konkrečios šalys dabar yra skeptiškos, bet kai kurios šalys, kurios dabar buvo neigiamai nusiteikusios, dabar mus tikrai palaiko. Kai kurios vis dar ne. Bet palaukime. Šią savaitę bus rimtų naujienų, susijusių su mūsų naryste Europos Sąjungoje“, – „Twitteryje“ rašė D. Kuleba.

