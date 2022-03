Masiniai protestai Chersone – ukrainiečiai bando atsikovoti Rusijos pajėgų užimtą miestą

Kaip skelbia „Euromaidan Press“, pirmadienį Chersono apskrityje įvyko mažiausiai septyni „galingi“ protestai prieš okupacinę valdžią. Protestavo Chersono, Naujosios Kachovkos, Kachovkos, Heničesko, Novooleksiyivkos, Kalančako, Tavrijsko miestų gyventojai.

Vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti, kaip gyventojai užplūsta miestų gatves, mosuodami Ukrainos vėliavomis, šaukdami „Putin ch****!“

Yet another protest against 🇷🇺 occupation is taking place in Kherson



🇷🇺 military equipment stands at regional administration, the railway station & seaport are under 🇷🇺 control.



Kherson Mayor says 🇷🇺 troops don't allow trucks with humanitarian aid into city

🎥 @ukrpravda_news pic.twitter.com/E05k4pdrTz — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 7, 2022

Miesto mero teigimu, Rusijos pajėgos į savo kontroliuojamą miestą neįleidžia mašinų su humanitarine pagalba.

Kherson prosecutors have launched a probe into the 🇷🇺 occupation troops opening fire on unarmed protesters against 🇷🇺occupation in Nova Kakhovka (Kherson Obl) on 6 March. 1 protester killed, 7 woundedhttps://t.co/rtUgOxRaZp pic.twitter.com/npea52H8in — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 7, 2022

Be to, pranešama, kad Chersono prokuratūra pradėjo tyrimą dėl Rusijos karinių pajėgų šūvių į taikius protestuotojus Naujojoje Kachovkoje kovo 6-ąją. Tuomet žuvo vienas protestuotojas, septyni buvo sužeisti.