Karas Ukrainoje. Mūšis dėl Kijevo tęsiasi: „Joks Putino kareivis nenurodys, kaip mums gyventi“

Ginklą į rankas paėmusi Ukrainos parlamento narė Kira Rudik sako, kad tokia yra nauja realybė, bet joks Vladimiro Putino kareivis nenurodys, kaip ukrainiečiams gyventi. Dom TV kanalas pranešė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pats vadovavo Kijevo gynybai. Iš ryto prezidentas pasveikino ukrainiečius Twitter platformoje.

Kanalas „Nexta“ teigia, kad per naktį rusams nepavyko perimti jokio Ukrainos miesto. Ukrainos gynybos ministerija visiems Kijevo gyventojams pranešė, kad kautynės vyksta miesto gatvėse, todėl gyventojams patariama laikytis rimties ir saugotis. Žmonės liepiama nepalikti slaptaviečių, jeigu šiuo metu jose yra, o būnant namuose prašoma neiti prie langų, slėptis patalpose, kurios geriausiai apsaugo, pavyzdžiui, vonios kambaryje. Išgirdus sirenas rekomenduojama bėgti į artimiausią slaptavietę.

08.14 | Rusija prarado 3500 karių

Ukrainos prezidento administracijos patarėjas Mykhailas Podoliakas skelbia, kad Rusija prarado apie 3500 karių, apie 200 yra Ukrainos nelaisvėje.

08.12 | Ukrainiečiai skelbia išlaikę Vasylkivo kontrolę

Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir merė skelbia išlaikę Vasylkivo kontrolę ir sako, kad nakties mūšiai dėl šio miesto baigti. Pasak merės Natalijos Balasynkovič, rusų desantininkai leidosi parašiutais laukuose ir miestą supančiuose kaimeliuose, blogiausia buvo Dekabristų gatvėje, kur vyko tiesioginės kautynės. Buv siekta užimti miesto arerodromą, bet, regis, bent kol kas tai nepavyko.

07.53 | JAV didina finansinę paramą Ukrainai

JAV prezidentas Joe Bidenas nurodė užsienio reikalų sekretoriui Antony Blinkenui kuo greičiau paskirti 600 mln. dolerių paramą Ukrainai, iš jų 350 mln. dolerių karinėms reikėms. Tai jau trečias lėšų skyrimas Ukrainai patiriant beprecedentę Rusijos agresiją: iš pradžių skirta 60 mln. dolerių, paskui 250 mln. dolerių. Lėšos paskirtos po penktadieninio JAV prezidento J. Bideno ir Ukrainos valstybės vadovo V. Zelenskio pokalbio telefonu.

07.37 | Orlaiviai virš Konotopo

Rusijos orlaiviai virš Konotopo miesto, Sumų srityje. Vietos gyventojai pranešė apie du galingus sprogimus, rašo „The Kyiv Independent“.

07.21 | Kokios kautynės Ukrainoje vyko naktį ir paryčiui

Juodosios jūros pakrantėje rusų dronas taikėsi į Ukrainos pasienio kontrolės laivą, bet buvo pašautas prie Čornomorsko, praneša „The Kyiv Independent“. Lvove, Lucke, Umanėje, Vinicoje, Rivnėje ir Chersone suveikė oro antskrydžio įspėjimo sistemos, žmonės turėjo eiti į slaptavietes.

Rusijos desantininkai bandė išsilaipinti pietiniame mieste Mikolajive, bet kol kas ukrainiečiams pavyko tam sutrukdyti panaudojant priešlėktuvines sistemas.

Pasak „The Kyiv Independent“, naktį Rusijos pajėgos atakavo ukrainiečių pozicijas vakarinėje Kijevo dalyje, kol kas ataka atlaikyta. Apie 50 įvairių sprogimų fiksuota ir sunkiosios ginkluotės šūvių buvo girdėti Kijevo Šuliavkos rajone bei netoli Kijevo zoologijos sodo. Šūviai buvo girdėti ir prie Beresteiskos metro soties. Čia Ukrainos 101-oji brigada sunaikino Rusijos kariuomenės transporto koloną: dvi mašinas, du sunkvežimius ir vieną tanką.

O netoli Vasilkyvo du rusų kariai, apsimetę Ukrainos nacionaline policija, atvyko prie patikrinimo punkto ir nukovė ukrainiečių karius.

Nakties pradžioje rusai bandė atakuoti Troješčinos šiluminę elektrinę. Tai buvo antra ataka prieš šią elektrinę, bet iki šiol Ukrainos pajėgoms pavyko ją apsaugoti.

Donbase Ukrainos oro gynybos sistema S-300 nukovė paramos orlaivį Su-25 ir neidentifikuotą sraigtasparnį.

06.46 | Ukrainiečiai nukovė du IL-76 karinius transportinius orlaivius

Pranešama, kad ukrainiečių pajėgos nukovė du transportinius kariniu orlaivius IL-76. Vienas jų nukautas prie Bila Cerkva miesto, Kijevo srityje. Kitas – prie Vasylkivo, taip pat Kijevo srityje. Vienas toks transportinis orlaivis gali gabenti daugiau nei 100 desantininkų, rašo „The Week“.

06.37 | Rusija turi vis mažiau palaikytojų

Gvatemala atšaukė ambasadorių iš Rusijos nepritardama ginkluotam konfliktui Ukrainoje. Kazachstanas nesutinka siųsti į Ukrainą savo pajėgų bei nepripažįsta separatistinių Donecko ir Luhansko respublikų nepriklausomybės, praneša „The Guardian“ ir NBC.

06.23 | Sutriko internetas

Pranešama, kad dėl vykstančių kovų kai kuriose šalies vietose sutriko interneto tiekimas, taip pat ir šalies sostinėje Kijeve.

06.13 JAV siūlo evakuoti V. Zelenskį, bet jis nesutinka

JAV siūlo evakuoti Rusijos taikinį Nr.1, Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, bet jis nesutiko praneša „Nexta“ remdamasi „The Washington Post“.

5.57 | Rusija vis tik gali būti atjungta nuo SWIFT

„Reuters“ naujienų agentūros turimi duomenys liudija, kad vis labiau tikėtina, jog Rusija bus atjungta nuo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT. Tai žingsnis, kurio nenorėjo žengt kai kurios Europos šalys. Teigiama, kad Vokietija ir Italija švelnina savo poziciją, rašo „The Guardian“.

05.51 | Ukrainos parlamento paėmė ginklą ir gina Kijevą

Ukrainos Aukščiausiosios rados narė Kira Rudik paskelbė pranešimą socialiniame tinkle Twitter pozuojanti su kalašnikovu, o vėliau davė interviu CNN. „Tiesiog imi ginklą ir mokaisi šaudyti. Tu supranti, kad turi prisijungti prie besipriešinančios grupuotės, ką mes ir padarėme, o dabar padedame kautis su Rusijos kariais, kurie kaip tik dabar bando užimti Kijevą, kai aš kalbu su jumis“, - CNN sakė K. Rudik.

Pasak moters, tokia yra naujoji realybė: „Mes nepaliksime. Tai mūsų miestas, mūsų šalis ir joks Putino kareivis nenurodys, kaip mums gyventi“.

