TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM pradėjo vidinį tyrimą dėl kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo darbų

2025-10-01 10:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 10:44

Paaiškėjus, kad viešąjį pirkimą laimėjusi bendrovė „Fegda“ kelią į Rūdninkų karinį poligoną nutiesė su defektais, Krašto apsaugos ministerija (KAM) pradėjo vidinį tyrimą ir aiškinsis, ar institucijoje buvo tinkamai atliktos kelio rangos darbų priėmimo procedūros, sako ministerijos atstovas plk. ltn. Rimantas Raudeliūnas.

Rūdninkų poligone pristatytas kontrmobilumo priemonėmis pripildytas inžinerinių priemonių parkas. ELTA / Žygimantas Gedvila



1

„Yra pradėtas vidaus tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip buvo priimti („Fegdos“ atlikti – ELTA) kelio darbai, kaip (priėmimo procedūrų – ELTA) komisija juos priėmė, ką ji vertino, ar viską įvertino, ar visas priemones panaudojo, kurios buvo privalomos pagal įstatymą“, – Seimo Antikorupcijos komiteto posėdyje trečiadienį kalbėjo ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriaus vadovas Rimantas Raudeliūnas.

Anot jo, vykdydamas prevenciją, tyrimų skyrius pirmiausia vertina galimas korupcijos priežastis vykdant karinius įsigijimus.

„Įsigijimų sritis turbūt vienintelė ir labiausiai dėmesio sulaukianti sritis krašto apsaugos sistemoje, todėl pasirinkti, kur labiausiai domėtis ir visus resursus nukreipti – nėra abejonių, būtent įsigijimų srityje“, – aiškino KAM atstovas.

Pernai tokiu principu, anot R. Rudeliūno, didžiausias dėmesys skirtas pirkimams, kurie vykdyti neskelbtų derybų principu, o šiemet esą koncentruojamasi į jau pasirašytų sutarčių vykdymą.

Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.

Kaip skelbta, nepaisant su defektais įrengto kelio „Fegda“ toliau yra samdoma atlikti infrastruktūros darbus kariniuose objektuose – prie poligono įmonė įrengia dvi kelio atkarpas, vieno kelio vertė yra 1,8 mln. eurų, o kito – 4,3 mln. eurų.

