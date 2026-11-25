Kaip patvirtino PAGD budintis pareigūnas, pranešimo apie avariją sulaukta apie 18 val. Pirminiais duomenimis, automobiliai susidūrė kaktomuša, o po smūgio mikroautobusas apvirto ant šono.
Į įvykio vietą išsiųstos gausios tarnybų pajėgos: ugniagesiai gelbėtojai, medikai ir policijos pareigūnai.
Vairuotojai įstrigo spūstyse
Apie sudėtingą eismo situaciją tv3.lt portalui pranešė ir skaitytoja. Pasak jos, dėl avarijos susidarė didžiulės spūstys.
„Įstrigome“, – teigė skaitytoja.
Informacija apie galimus nukentėjusiuosius kol kas nepateikiama.
Eismo įvykio aplinkybės tikslinamos.
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