Kaip žemė prarijo ekskavatorių? Mokslininkai atskleidė neįtikėtinų faktų, kokie pavojai slypi Lietuvoje

Skaitytojas naujienų portalui tv3.lt pranešė apie įvykį, o bendrovė „FEGDA GROUP“ patvirtino: ekskavatorius išties nugrimzdo ištirpusiame, pelkingame grunte.
Pirminiais duomenimis, ekskavatorius nugrimzdo maždaug 12 metrų gylyje.
Bendrovės komunikacijos projektų vadovė Dovilė Gribulienė aiškino, kad darbuotojai nenukentėjo, teritorija aptverta ir stebima, o incidentas užregistruotas policijoje, Aplinkos apsaugos departamente ir užsakovui AB „Via Lietuva“.
„Šalia kelio pylimo pašalinus augmeniją vietovės gruntas prarado stabilumą dėl po juo esančios termokarstinės daubos. Ši dauba, pasak geologų, susiformavo atsitraukiant ledynui, po sąnašomis liko palaidotų ledo luitų, kurie per laiką ištirpo, todėl susidarė ertmė, į kurią technika ir nugrimzdo“, – aiškino D. Gribulienė.
Geologas paaiškino, kaip galėjo nutikti incidentas – po žeme slypi didelis pavojus
Gamtos tyrimų centro ekspertai paaiškina, kad tokios situacijos nėra atsitiktinės – ten slypi pavojingos terpės, susiformavusios dar poledynmetyje.
„Tai gilios reljefo daubos, pažemėjimai, ežerų dubenys, susiformavę poledynmetyje ištirpstant palaidotam dažniausiai po smėliu ledo blokui.
Glaciokrstinės dubės pavyzdys – štai prie pat plento Molėtai–Utena, netoli už Molėtų link Utenos telkšo atras pagal gylį Lietuvoje ežeras Malkestatis, kurio dubuo yra būtent glaciokarstinės kilmės. Jo gylis pagal 2007 m. matavimus 52,3 m.
Glaciokartinės dubės gali būti ir sausos – pvz, garsioji Velnio duobė, gali būti ir užpildytos sapropelio bei durpe. Būtent tokios vietos ir yra pavojingiausios, nes nežinant tokios duobės gylio, nematant jos reljefe ir nežinant kokia medžiaga jos užpildytos, sunki technika gali labai greitai įklimpti ir nuskęsti“, – aiškina Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslininkai Julius Taminskas ir Jonas Satkūnas.
Tiesa, visa laimė, kad šio incidento metu technikos viduje nebuvo žmonių. Anot eksperto, tokios vietos yra itin pavojingos sunkiajai technikai, o panašus atvejis nutiko ir pavasarį Pabradėje.
„Būtent tokia tragiška istorija nutiko pavasarį Pabradės poligone, kai žaibiškai nuskendo amerikiečių šarvuotis“, – pabrėžia ekspertas.
Ekskavatorius jau eilę mėnesių po žeme – kokia grėsmė?
Nors Molėtų plente incidentas įvyko dar pavasarį, tačiau ekskavatorius iki šiol yra 12-os metrų gilyje. J. Satkūnas paaiškina, kodėl techniką kartais sunku iškart ištraukti.
„Tai lemia tiek gamtinės, tiek techninės sąlygos. Sunkią techniką būtina ištraukti, nes ilgas buvimas po žeme gali sukelti didelę taršą – ypač jei nugrimzdo prie ežero.
Šiuo atveju ekskavatorius telkšo rinoje (reljefo slėnis), kuris siejasi su požeminio vandens ištekliais“, – apie grėsmes užsimena mokslininkas.
Vis dėlto ne mažiau svarbus ir poveikio aplinkai klausimas – kokia grėsmė kyla po šio incidento.
Gamtos tyrimų centro specialistai tikina, kad palikti ekskavatorių po žeme ne tik negalima, bet ir pavojinga aplinkai.
„Būtina pašalinti ir ištraukti ekskavatorių, nes taršos žemėje ir taip jau daug palikta“, – aiškina J. Satkūnas.
Kodėl technika įklimpo būtent čia – kuo pavojinga ta zona?
Geologai paaiškina, kad Molėtų plento ruožas yra ypatingai įvairaus reljefo. Nuo Vilniaus iki Utenos galima išskirti šešias skirtingas geomorfologines atkarpas.
„Reljefo įvairovė tarp Vilniaus ir Utenos išilgai plento A14 labai didelė, čia plyti net 6 skirtingo reljefo atkarpos, todėl komentuoti ekskavatoriaus nuskendimo aplinkybes galime tik žinant tikslią įvykio vietą...
Darome prielaidą, kad didžiausia tikimybė įkliūti į glaciokarstinę dubę slypi ruože maždaug nuo Luokesų ežero iki Virintų ežero“, – nurodo J. Satkūnas.
Mokslininkai aiškina, kad važiuojant Vilniaus–Utenos keliu kelias driekiasi per labai skirtingas gamtos vietoves – vienur kalvoti moreniniai kalvynai, kitur lygumos ar gilios dubės. Būtent tokiose paslaptingose žemės „kišenėse“ ir slypi didžiausias pavojus sunkiajai technikai.
Taip pat jie pateikia visą sąrašą jų, kurios tyko A14 kelyje:
- 1 atkarpa: nuo Vilniaus iki posūkio į Dubingius (Asvejos rina): I Dzūkų pakraštinės moreninės aukštumos sritis, XXV Dzūkų moreninės aukštumos kalvyno rajonas, Nr 18 Sudervės kalvynas;
- 2 atkarpa: Asvejos rina – Luokesos ežeras: H Aukštaičių pakraštinės moreninės aukštumos sritis, XXIII Aukštaičių moreninio kalvyno rajonas, Nr 15 Bijutiškio moreninis kalvynas;
- 3 atkarpa: Luokesos ežeras – Šeštokiškio ozas: M Rytų Lietuvos žemumų sritis, XXX Žeimenos fliuvioglacialinės lygumos rajonas, Nr 23 Lakajos fliuvioglacialinė lyguma;
- 4 atkarpa: Šeštokiškio ozas – Virintų ežeras: H Aukštaičių pakraštinės moreninės aukštumos sritis, XXIII Aukštaičių moreninio kalvyno rajonas, Nr 15 Bijutiškio moreninis kalvynas;
- 5 atkarpa: Virintų ežeras – Utenos sodai (depresijos šlaitas): H Aukštaičių pakraštinės moreninės aukštumos sritis, XXIII Aukštaičių moreninio kalvyno rajonas, Nr 14 Tauragnų moreninis kalvynas;
- 6 atkarpa: Utenos sodai (depresijos šlaitas) – Utena: H Aukštaičių pakraštinės moreninės aukštumos sritis, XXII Aukštaičių moreninė – fliuvioglacialinė plynaukštė
Kas laukia toliau?
Bendrovė „FEGDA GROUP“ naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad darbai vyksta įprastai, o eismui pavojus nekyla. Tačiau tolimesnis ekskavatoriaus likimas priklausys nuo geotechnikų ir aplinkosaugos ekspertų sprendimų.
„Tikslios aplinkybės šiuo metu dar yra tiriamos kartu su geotechnikos ir aplinkosaugos ekspertais. Kol tyrimas nebaigtas, daugiau komentuoti negalime.
Šiuo metu kartu su ekspertais vertiname galimus sprendimus dėl nugrimzdusio ekskavatoriaus likimo. Bus parinktas variantas, kuris užtikrins mažiausią poveikį aplinkai ir atitiks aplinkosauginius reikalavimus“, – nurodė D. Gribulienė.
Technika atsidūrė maždaug 12-os metrų gylyje
Bendrovės komunikacijos projektų vadovė Dovilė Gribulienė informavo, kad ekskavatorius nugrimzdo paruošiamųjų darbų metu kelio prieigose pelkingame grunte.
„Darbuotojai nenukentėjo, taršos požymių nenustatyta, teritorija aptverta ir nuolat stebima, kad būtų užtikrintas saugumas. Apie įvykį nedelsiant buvo pranešta policijai, Aplinkos apsaugos departamentui ir užsakovui AB „Via Lietuva“, įvykis oficialiai užregistruotas“, – nurodo ji.
Pasak įmonės atstovės, geologų atlikti matavimai rodo, kad technika atsidūrė maždaug 12 metrų gylyje nuo vandens paviršiaus. Taip pat paaiškina, kodėl ir kaip nutiko šis incidentas.
„Šalia kelio pylimo pašalinus augmeniją vietovės gruntas prarado stabilumą dėl po juo esančios termokarstinės daubos. Ši dauba, pasak geologų, susiformavo atsitraukiant ledynui, po sąnašomis liko palaidotų ledo luitų, kurie per laiką ištirpo, todėl susidarė ertmė, į kurią technika ir nugrimzdo“, – aiškina D. Gribulienė.
Ekspertai vertina, ką daryti su ekskavatoriumi
Kol kas neaišku, koks bus tolimesnis sprendimas dėl technikos, likusios po žeme.
„Tikslios aplinkybės šiuo metu dar yra tiriamos kartu su geotechnikos ir aplinkosaugos ekspertais. Kol tyrimas nebaigtas, daugiau komentuoti negalime.
Šiuo metu kartu su ekspertais vertiname galimus sprendimus dėl nugrimzdusio ekskavatoriaus likimo. Bus parinktas variantas, kuris užtikrins mažiausią poveikį aplinkai ir atitiks aplinkosauginius reikalavimus“, – teigia D. Gribulienė.
Bendrovės atstovė taip pat pabrėžia, kad darbai vyksta įprastai, o eismui jokio pavojaus nėra.
„Darbų vieta yra aptverta ir nuolat prižiūrima, todėl eismo saugumui pavojus nekyla. Tokie atvejai yra lokalūs ir susiję tik su statybvietės darbais, jie neturi įtakos aplinkiniam kelių tinklui ar saugiam pravažiavimui. Darbai ir eismas rekonstruojamame darbų ruože vyksta įprastai“, – akcentavo atstovė.
Vis dėlto kiek vėliau paaiškėjo, kad minėtas incidentas įvyko dar pavasarį, tačiau technika iki šiol vis dar yra po žeme bei vyksta tyrimas, dėl kurio daugiau detalių bendrovė pateikti negali.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Vilniaus bei Utenos apskrities policijas komentaro, ar toks įvykis buvo užregistruotas, tačiau jų teigimu apie būtent tokį atvejį pranešimų nebuvo.
Tiesa, Utenos apskrities policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė nurodė, kad panašus atvejis buvo užregistruotas balandžio mėnesį, tačiau duomenų, kad technika nugrimzdo į tuzino metrų gylį – nėra, taip pat nėra duomenų ir apie dėl incidento pradėtus tyrimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!