Esminis klausimas, ką daryti su branduolinėmis atliekomis, iškilo 1942 metų gruodį, kai branduolinius ginklus kūrę mokslininkai Skvošo salėje, po Čikagos universiteto stadiono tribūnomis, pagamino pirmąjį branduolinį reaktorių.
Nuo 1955 metų JAV mokslininkai ėmė rekomenduoti jas saugoti užkastas po žeme, tačiau kur? Pirmoji teritorija JAV didelio radioaktyvumo atliekoms laikyti pasirinkta Lajonso mieste, Kanzase, tačiau aštuntajame dešimtmetyje pasiūlymas buvo atmestas.
9-ajame dešimtmetyje JAV nusprendė atliekas užkasti Nevados, Juko kalno teritorijoje, tačiau 2009 metais atmestas ir šis projektas, tad dalis radioaktyviųjų atliekų buvo skandinamos vandenyne, tačiau 8-ajame dešimtmetyje tokia praktika tapo retesnė, o 1993 metais jos atsisakyta visiškai.
Kadangi dauguma radioaktyviųjų atliekų vis dar turi vertingo radioaktyvaus urano, neretai jos nepalaidojamos, o perdirbamos.
