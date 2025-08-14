Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ką daryti su branduolinėmis atliekomis?

2025-08-14 14:53 / šaltinis: Žinių radijas / parengė:
šaltinis: Žinių radijas / parengė:
2025-08-14 14:53

Branduolinių atliekų saugojimo klausimas JAV iškilo 1942 metais, kai buvo sukurtas pirmasis branduolinis reaktorius. Nuo tada, nepaisant įvairių bandymų ir projektų, išlieka iššūkis rasti ilgalaikius ir saugius sprendimus šiai problemai – ar kada rasime galutinį atsakymą?

Asociatyvi (nuotr. Shutterstock.com)

Branduolinių atliekų saugojimo klausimas JAV iškilo 1942 metais, kai buvo sukurtas pirmasis branduolinis reaktorius. Nuo tada, nepaisant įvairių bandymų ir projektų, išlieka iššūkis rasti ilgalaikius ir saugius sprendimus šiai problemai – ar kada rasime galutinį atsakymą?

Esminis klausimas, ką daryti su branduolinėmis atliekomis, iškilo 1942 metų gruodį, kai branduolinius ginklus kūrę mokslininkai Skvošo salėje, po Čikagos universiteto stadiono tribūnomis, pagamino pirmąjį branduolinį reaktorių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo 1955 metų JAV mokslininkai ėmė rekomenduoti jas saugoti užkastas po žeme, tačiau kur? Pirmoji teritorija JAV didelio radioaktyvumo atliekoms laikyti pasirinkta Lajonso mieste, Kanzase, tačiau aštuntajame dešimtmetyje pasiūlymas buvo atmestas.

9-ajame dešimtmetyje JAV nusprendė atliekas užkasti Nevados, Juko kalno teritorijoje, tačiau 2009 metais atmestas ir šis projektas, tad dalis radioaktyviųjų atliekų buvo skandinamos vandenyne, tačiau 8-ajame dešimtmetyje tokia praktika tapo retesnė, o 1993 metais jos atsisakyta visiškai.

Kadangi dauguma radioaktyviųjų atliekų vis dar turi vertingo radioaktyvaus urano, neretai jos nepalaidojamos, o perdirbamos.

Visos laidos klausykite čia:

