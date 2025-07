Branduolinis pavojus: viskas, ką būtina žinoti norint apsaugoti save ir artimuosius

Per kritiškas pirmąsias dešimt minučių po sprogimo „geriausias būdas apsaugoti save ir savo šeimą – tai patekti į pastato centrą arba rūsį“, rašoma „Express“.

Po sprogimo ekspertai pataria turėti bent 10 minučių pasislėpti. Jei galite greitai pasiekti daugiaaukštį pastatą arba rūsį – nedelsdami tai padarykite.

Tvirčiausi prieglobsčiai yra mūriniai arba betoniniai statiniai. Taip pat tinkami – požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ar metro stotys.

Be to, ICRP rekomenduoja per 24 valandas po sprogimo įsijungti prieinamą žiniasklaidą, AM/FM radijo stotis, naudojantis baterijomis maitinamais įrenginiais, ir laukti oficialių nurodymų bei signalų. „Likite viduje, kol nebus nurodyta kitaip“, – patariama jų interneto svetainėje.

Pirmąsias 12–24 valandas likite saugiausioje vietoje – rūsyje arba didelio pastato centre, nebent kiltų tiesioginis pavojus (pvz., gaisras, dujų nuotėkis, pastato griūtis ar sunkūs sužalojimai), arba valdžios institucijos praneštų, kad išeiti saugu.

Savarankiška evakuacija turėtų būti svarstoma tik tada, kai yra aiškiai pažymėtos pavojingos radioaktyviosios zonos ir nustatyti saugūs evakuacijos keliai.

Tuo tarpu svarbiausiems darbuotojams gali būti leidžiama laikinai palikti slėptuves, kad atliktų gyvybiškai svarbias gelbėjimo užduotis.

Kas nutiks, jei žmogus bus paveiktas radiacijos?

Jei įtariate, kad buvote paveikti radioaktyviųjų dalelių, būtina kuo greičiau nusivilkti užterštus viršutinius drabužius ir avalynę. Kruopščiai nuplaukite visą paveiktą odą ir plaukus.

Gyvūnus, kurie galėjo būti paveikti, reikia šukuoti izoliuotoje vietoje, toliau nuo kitų, o jei įmanoma – išmaudyti.

Kaip sužinoti, kada prasidėjo branduolinis puolimas?

Iš anksto apgalvojus branduolinio sprogimo pavojus, galima greitai ir racionaliai reaguoti kilus realiam pavojui. Ryškus blyksnis, matomas net iš 10 km atstumo, reiškia, kad įvyko branduolinis sprogimas.

Po blyksnio susidaro ugnies kamuolys, kelioms sekundėms išskiriantis intensyvią šilumą, galinčią sukelti nudegimus, sužalojimus bei padegti objektus, esančius kelių kilometrų spinduliu.

Ugnies kamuolys ir po jo sekanti smūgio banga gali sunaikinti miesto kvartalus, apgadinti pastatus kelių kilometrų atstumu, o nuolaužos kelia papildomą pavojų.

Pirminė radiacija gali sunkiai sužaloti ar net pražudyti žmones, esančius lauke kelių kilometrų spinduliu.