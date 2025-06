Chaosas oro erdvėje virš Artimųjų Rytų: europiečiams paskelbti įspėjimai

Birželio 13 d. Izraelio surengti raketų smūgiai Iranui ir vėlesni atsakomieji veiksmai sukėlė chaosą oro erdvėje virš Artimųjų Rytų.

Dėl to buvo uždaryta oro erdvė virš Irano, Irako, Izraelio ir Jordanijos, šimtai skrydžių atšaukti arba nukreipti kitais maršrutais, rašoma „Euronews“.

Užsienio reikalų ministerijos paskelbė įspėjimus vykstantiems į Iraną ir Izraelį

Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų, sandraugos ir vystymosi ministerija (FCDO) birželio 13 d. paskelbė įspėjimą keliautojams, vykstantiems į Artimuosius Rytus ir Šiaurės Afriką, dėl didėjančios įtampos regione.

Įspėjimas taikomas ir tokioms populiarioms turistinėms šalims kaip Kipras, Egiptas, Marokas, Tunisas bei Jungtiniai Arabų Emyratai.

„Tęsiantis karo veiksmams tarp Izraelio ir Irano, situacija gali greitai paaštrėti ir kelti grėsmę viso regiono saugumui“, – nurodo FCDO.

Panašūs įspėjimai išplatinti dėl Saudo Arabijos, Irako, Sirijos, Jemeno, Alžyro, Libano, Libijos, Bahreino, Kuveito, Omano ir Kataro. Keliautojams rekomenduojama stebėti vietos ir tarptautines naujienas, išlikti budriems ir laikytis vietos valdžios nurodymų.

Birželio 15 d. Jungtinė Karalystė paragino gyventojus nevykti į Izraelį ir okupuotas Palestinos teritorijas dėl nuolatinių raketų atakų. Taip pat nerekomenduojama keliauti į Iraną – įspėjama, kad britų ir dvigubą pilietybę (britų–iraniečių) turintys asmenys gali būti sulaikyti, apklausiami ar suimti.

Be to, įspėjimus dėl kelionių į Iraną bei Izraelį paskelbė ir Prancūzijos, Vokietijos užsienio reikalų ministerijos.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija taip pat rekomenduoja nevykti į Iraną, o esančius šalyje – išvykti.

Tuo tarpu ketinantiems vykti į Izraelį, Lietuvos užsienio reikalų ministerija rekomenduoja: „Jeigu nutarsite vykti į Izraelį ar jau esate čia, raginame nuolat stebėti saugumo situaciją, sekti naujausias žinias, kelionių rekomendacijas ir vadovautis vietos valdžios nurodymais.“

„Saugumo situacija gali greitai kisti, todėl svarbu reaguoti į nurodymus gyventojams ir pasirūpinti savo saugumu: susižinoti artimiausios slėptuvės vietą, turėti būtinų maisto atsargų, grynų pinigų, reikalui esant likti viešbutyje ar kitoje saugioje vietoje, nestovėti arti langų“, – tęsiama rekomendacijose.

Kompensacijos dėl atšauktų skrydžių į Iraną ar Izraelį

Be to, jei planavote kelionę į Artimuosius Rytus, turite keletą galimybių – susigrąžinti pinigus arba pakeisti skrydžio datą.

„Visiems, kurie ketino keliauti į šį regioną artimiausiomis savaitėmis, oro linijos tikėtina atšauks skrydžius ir pasiūlys alternatyvas“, – sako kelionių draudimo bendrovės „Gigasure“ generalinis direktorius Ernesto Suarezas.

Tai gali reikšti kelionės pakeitimą kitu reisu arba pinigų grąžinimą. Tačiau kadangi tai yra situacija, kurios oro linijos negali kontroliuoti, keleiviams gali ir nepriklausyti kompensacija.

Išimtis – jei apie skrydžio atšaukimą pranešama likus mažiau nei 14 dienų iki išvykimo. Tokiu atveju galima reikalauti kompensacijos.

Turintieji kelionių draudimą turėtų būti apsaugoti finansiškai, jei kelionė ar jos dalis atšaukiama, atidedama ar sutrumpinama dėl karo veiksmų.

Tačiau ministerijos įspėja: jei keliausite į šalis, dėl kurių paskelbti oficialūs raginimai nevykti, jūsų kelionės draudimas gali būti negaliojantis. Šiuo metu tai taikoma vykstantiems į Izraelį ir Iraną.

Tokiu atveju keliautojai neteks galimybės gauti draudimo kompensacijos nelaimės atveju, įskaitant medicinines paslaugas ar evakuaciją. Be to, jūsų šalies diplomatinės tarnybos pagalbos galimybės bus ribotos.

Be to, jei kelionę užsakėte per agentūrą, rekomenduojama tiesiogiai su ja susisiekti dėl alternatyvų.