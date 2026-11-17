„Dabar mums reikia sėsti su švietimo darbuotojais, ką Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir daro, kalbėdamasi, kokios yra galimybės ir kokie yra sprendimo keliai“, – antradienį prieš Seimo posėdį teigė J. Olekas.
Parlamento vadovas akcentuoja, kad sprendžiant dėl papildomų lėšų paskirstymo būtina atsižvelgti ir į pasikeitusią geopolitinę situaciją bei išaugusius valstybės saugumo poreikius.
„Pasikeitė geopolitinė situacija ir mes turime dalį tų lėšų, kurias mes galime surinkti į biudžetą ar pasiskolinti, paskirti turbūt visiems svarbesniam reikalui tai yra saugumo reikalu. Ir čia nepriešinant tų dalykų, bet tiesiog apeliuojant į tokį supratimą, kad ne dėl to, kad nenoras yra įvykdyti tą susitarimą. Bet dėl to, kad yra tokios gyvenimiškos realijos“, – pabrėžė jis.
Prasidėjo mokytojų streikas
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga (LŠDPS) pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką.
Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo Andriaus Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimų.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.
Tiesa, su profsąjunga praėjusią savaitę susitikusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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