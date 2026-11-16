Seimo pirmininkas susitiks Panevėžio su miesto ir rajono vadovais bei verslo atstovais

Vizitą J. Olekas pradės Panevėžio ligoninėje, kur dalyvaus Kraujagyslių chirurgijos skyriaus atidaryme ir naujo angiografo pristatyme.
Ligoninės duomenimis, šiame skyriuje teikiama skubi pagalba pacientams, kuriems reikia arterijų ar venų operacijų, taip pat atliekamos sudėtingos aortos ir kitų kraujagyslių rekonstrukcijos.
Vėliau Seimo pirmininkas lankysis Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) veikiančiose įmonėse „Devold“ ir „Tin Cap“.
Vizito metu J. Olekas taip pat susitiks su Panevėžio verslo atstovais, Panevėžio miesto ir rajono merais Loreta Masiliūniene ir Antanu Pociumi.
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