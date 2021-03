„Juodųjų“ savivaldybių merai: visuotinis karantinas nebeveikia, žmonės pavargo

Penktadienį ministrų kabinetas karantiną pratęsė iki balandžio pabaigos, o judėjimo ribojimus visoje Lietuvoje – iki balandžio 6 dienos imtinai.

„Juodąja“ savivaldybė tampa tuomet, kai naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 d. perkopia 500 arba teigiamų tyrimų procentų dalis yra daugiau nei 10.

Šiuo metu 15 Lietuvos savivaldybių yra „juodos“.

Gyventojai atsipalaidavo

„Juoduojančio“ Molėtų rajono meras Saulius Jauneika palaiko Vyriausybės pastangas suvaldyti Covid-19 viruso plitimą, tačiau karantiną vertina nevienareikšmiškai.

„Aš prieš karantiną, jeigu situacija valdoma. Bet, jeigu mes pametame kontrolę visiškai ir nekontroliuojame situacijos, tuomet aš už karantiną. Dėl to, kad matosi, kad tie geranoriški gyventojų įkalbinėjimai nėra tokie tinkami“, – tv3.lt kalbėjo S. Jauneika.

Tačiau akivaizdu, kad situaciją kontroliuoti šiuo metu sudėtinga. Pavyzdžiui, anot mero, judėjimo ribojimai vienose savivaldybėse daug naudos neduoda, nes gyventojai vis tiek priversti judėti tarp miestų.

„Judėjimas mūsų savivaldybėje didelis dėl to, kad daug kas dirba ir Vilniuje, ir kitose savivaldybėse. Karantinas neuždraudžia žmonėms judėti į darbus“, – pastebėjo meras.

Be to, savivaldybės vadovas mato, kad rajono gyventojai jau pavargo nuo suvaržymų, todėl jų laikosi nebe taip atsakingai, kaip, pavyzdžiui, per pirmąjį karantiną pernai.

„Buvo vienu metu tokia tendencija, kad susirgdavo vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys dviese ir, kaip suprantame, matyt, po tam tikrų artimųjų apsilankymų. Mes labai gražiai judėjome žemyn ir buvome pasiekę labai gerą ribą, bet kažkaip tuo pačiu metu ir atsipalaidavo per daug žmonės“, – kalbėjo S. Jauneika.

Taip pat merą stebina, kad visai neseniai atlaisvinus ne maisto prekių parduotuvių veiklą, prie jų iškart nusidriekė eilės.

„Atsidarė mažos parduotuvės ir stovi eilės lauke žmonių, laukia to apsipirkimo. Nežinau, lygtai čia jau visiems toks jau yra labai būtinas dalykas... Aš nesakau, gal ir reikia, bet ar tikrai mes visi neturime batų ar dar kažko?“ – stebėjosi S. Jauneika.

Šiuo metu sergamumas Covid-19 Molėtų rajone siekia 237 atvejus 100 tūkst. gyventojų.

Siūlo karantinuoti ne visus, o tik dalį

Viena „juodųjų“ Lietuvos savivaldybių – Kazlų Rūda. Vis dėlto savivaldybės meras Mantas Varaška nebemato prasmės skirstyti atskiras šalies savivaldybes pagal spalvas, nes, jo teigimu, situacija dėl Covid-19 yra bloga visoje šalyje.

„Aš jau nebeskiriu tų savivaldybių į spalvas, nes, pagal tai, kokios yra testavimo apimtys ir kiek iš to testavimo yra savanoriško, manau, kad situacija visoje šalyje nebėra gera. Be abejo, labiausiai neramina toliau mėginimas sveikuosius atriboti nuo galimai sergančiųjų arba galimai pavojingose srityse, rizikos grupėse esančių asmenų“, – tv3.lt kalbėjo M. Varaška.

Jis rūpinasi, kad ilgai užsitęsęs karantinas neigiamai veikia gyventojų psichologinę būklę.

„Karantinas sveikatos požiūriu yra iš esmės perteklinis, o psichiškai, socialiai jis kelia vis didesnę žalą. Nekalbant jau apie ekonomiką, apie žmonių užimtumą. Turbūt labiausiai neramina tas tolimesnis Vyriausybės požiūris, kad reikia karantinuoti visą žmonių masę, visą visuomenę“, – sakė meras.

Rajono vadovas turi savitą pasiūlymą, kaip būtų galima valdyti Covid-19 plitimą Lietuvoje. Meras siūlo karantinuoti ne visus šalies gyventojus, o tik tuos, kuriems virusas labiausiai pavojingas.

„Dėmesys turėtų būti telkiamas į senjorus, į žmones, kurie turi sveikatos problemų, yra neįgalūs, kurie dėl savo sveikatos būklės patenka į rizikos grupes. Siūlyčiau karantinuoti juos ir stengtis jiems užtikrinti maksimalias paslaugas karantino metu. Tai yra, jeigu būtina, ir maisto tiekimą, sveikatos paslaugų tiekimą, galbūt vaistų, medikamentų tiekimą į namus“, – siūlė M. Varaška.

Argumentas, kad minėta visuomenės dalis šiuo metu yra vakcinuojama, merui neatrodo pakankamai svarus ir jis primena, kad nežinia, ar vakcina gali apsaugoti nuo Covid-19 mutacijų.

„Girdime medikų ir mokslininkų nuomones arba įžvalgas, kad prieš naujas atmainas – tiek britiškąją, tiek Pietų Afrikos – tos tradicinės vakcinos nebėra 100 proc. veiksmingos. Tai dėl to galbūt, nors ir yra pasiskiepiję vyresnio amžiaus žmonės, kaip minėta, jei jau saugoti, tebūnie saugoti tuos žmones, kurie šiai ligai yra jautriausi“, – sakė M. Varaška.

Šiuo metu Kazlų Rūdoje segamumas Covid-19 siekia 341 atvejį 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Karantinas nuo visų „sprogimų“ neapsaugos

Į „juodųjų“ savivaldybių sąrašą Anykščių rajonas pateko visai neseniai, kai vienoje savivaldybės įmonių užfiksuotas koronaviruso protrūkis.

„Mes per savaitę iš „geltonos“ tapome „juodi“. Mūsų situacija – tiesiog įmonėje, kur dirbo gal apie 100 žmonių įvyko „sprogimas“. Ten dirbo daug žmonių iš užsienio, jie ten gyvena kažkur turbūt bendrabučiuose“, – tv3.lt kalbėjo savivaldybės meras Sigutis Obelevičius.

Pasitelkdamas šį pavyzdį, meras mano, kad karantinas negali išspręsti visų sergamumo problemų.

„Net neįsivaizduoju, kaip apsiginti nuo tokio atvejo. Gali riboti, gali neriboti“, – pastebėjo S. Obelevičius.

Nors meras sako suprantantis, kodėl Vyriausybė ėmėsi griežtinti karantiną visoje šalyje, jis akcentuoja, kad karantinas bus bejėgis, jei žmonės nebus sąmoningi.

„Dabar, kai atidarė parduotuves ir kai matai, kaip ten stovi eilės, kaip aš sakau, prie skudurų... Tai velnias“, – kalbėjo S. Obelevičius.

„Atleidimas buvo kaip ir logiškas, nes buvo sumažėję atvejų, bet tai nuo pačių žmonių sąmoningumo priklauso“, – pridūrė meras.

S. Obelevičius sako raginantis savo vadovaujamos savivaldybės gyventojus pandemijos metu išlikti sąmoningais, tačiau čia pat priduria, kad savivaldybės galimybės kovoje su virusu yra ribotos.

„O ką mes galime, kaip savivaldybė. Mes darome tą, ką nurodo Vyriausybė, ir viskas“, – sakė meras.

Sergamumas Covid-19 Anykščių rajone šiuo metu siekia 248 atveju 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Bendras sergamumo Covid-19 rodiklis Lietuvoje yra 297 atvejai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.