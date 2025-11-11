„Jie yra pavojingi psichopatai“ – Romanovskis tiesiai šviesiai prakalbo apie dalį politikų ir verslininkų

A. Romanovskis, kalbėdamas apie lyderystės apibrėžimą ir skirtumą tarp vadovo bei lyderio, įvardijo ir „psichopatų“ buvimą politikos ir verslo srityse.
„Yra nemažai politikoje ir versle psichopatų, kurie atrodo turi lyderio požymių, bet iš tikrųjų jie yra pavojingi psichopatai“, – „Žinių radijo“ laidoje „Lyderių klubas“ kalbėjo A. Romanovskis.
Mintys apie sugrįžimą į politiką
Kalbėdamas apie politiką ir ar buvo minčių į ją sugrįžti, iš pradžių A. Romanovskis prasitarė, kad tai buvo labai sudėtingas sprendimas.
„Matote, politika – tai viena sunkiausių priklausomybės formų. Prisimenu, kai reikėjo apsispręsti, buvau Liberalų ir centro sąjungos valdybos narys – jauniausias valdybos narys, išrinktas prieš daugelio senojo elito valią.
Tai buvo labai sunkus sprendimas – išeiti iš politikos į privačią konsultacinę veiklą. Tuo metu turėjau apie septynerių metų politinės veiklos bagažą, man buvo 28-eri. Sprendimas brendo ne vienerius metus“, – sakė pašnekovas.
Nors į politiką, A. Romanovskio manymu, sugrįžti nėra lengva ir tai reikalauja daug atsakomybės, jis neatmeta tokios galimybės, nes gerai supranta šią sritį iš įvairių perspektyvų.
„Niekada nežinai, ar dar brisi į tą pačią upę, nors sakoma, kad tai neįmanoma. Dabar matau politiką iš visų pusių – ir iš vidaus, ir iš išorės. Tai labai atsakingas pasirinkimas – sugrįžti į ją“, – akcentavo jis.
Romanovskis: gyvenime nieko neplanavau
Anot LVK prezidento, jis niekada nesuplanavo savo gyvenimo krypties iš anksto ir net pasiekęs galimybių, apie kurias svajojo, suprato, kad nenori tuo užsiimti.
„Negaliu uždėti jokio kryžiuko [red. pastaba – kad niekada nebegrįš į politiką]. Apskritai, savo gyvenime nieko tokio nesuplanavau – būdamas politikos mokslų studentas niekada negalvojau, kad tapsiu verslininku.
Mokykloje svajojau būti diplomatu. Prisimenu, kai ketvirtame kurse laimėjau konkursą į diplomatinę tarnybą, mane pakvietė pokalbiui. Sėdžiu ir galvoju: „Nenoriu būti diplomatu.“ Tai man buvo tikras šokas“, – kalbėjo jis.
LVK prezidentu A. Romanovskis dirba jau antrą kadenciją, ir įvardija, kaip pavyksta vadovauti skirtingiems verslo poliams.
„Reikia turėti principus. Tai labai svarbu. Aš esu visuomeninis prezidentas – nevykdau komercinės veiklos šioje pozicijoje ir negaunu už tai atlyginimo.
Mano principas aiškus: jei viešai kalbu kokiu nors klausimu arba atstovauju tam tikrą interesą, pats neturiu jame komercinio intereso. Kaip konsultantas tokio intereso atstovauti negaliu.
Verslo organizacijose interesai yra labai skirtingi – tarp įvairių industrijų, skirtingo dydžio įmonių, vietinių ir užsienio kapitalo“, – komentavo specialistas.
LVK prezidentas atkreipė dėmesį, kad organizacija auga ir išlieka lyderė, nes sugeba derinti skirtingų interesus, net tarp konkurentų, o vadovo užduotis – moderuoti, suderinti interesus ir išlaikyti principus.
„Vis dėlto mums pavyksta juos suderinti, todėl mūsų organizacija auga ir yra tarp lyderiaujančių Aš pats esu ir Draudikų asociacijos direktorius, kur įmonės kasdien konkurencijoje „lieja kraują“.
Tačiau net ir konkurentai supranta, kad yra klausimų, dėl kurių galima susitarti ir veikti kartu – tai rodo brandą. Mano užduotis – moderuoti, derinti interesus ir išlaikyti vertybes bei principus“, – pasisakė jis.
Pradedančiųjų verslininkų spragos
A. Romanovskis pastebi, kokią pagrindinę klaidą dažniausiai daro pradedantieji verslininkai.
„Manau, pagrindinė klaida – mąstymas, kad gali viską padaryti vienas. Dalis verslininkų galvoja, kad jei jiems sekasi, tai pagalbos ar bendruomenės nereikia. Bet kai ištinka krizė, jie ateina ir prašo pagalbos.
Mano pirmas klausimas būna: „O jūs kieno? Ar esate kokios nors bendruomenės narys? Ar prisidedate prie jos veiklos?“ Dažnai paaiškėja, kad žmogus 20 metų veikė sėkmingai, niekam nepriklausė, nieko neprisidėjo, o kai atsiranda bėdų – ateina ir prašo pagalbos.
Tada sakau: „Nemokykite gyventi ir geriau finansiškai padėkite.“ Verslo organizacijos nėra turtingos, kaip daugelis mano“, – pabrėžė jis.
ANot specialist, verslininkai negali pasikliauti kitais sprendžiant jų problemas, todėl patys turi aktyviai prisidėti prie bendruomenės stiprinimo.
„Viena priežasčių – daugelis verslininkų vis dar mano, kad kažkas kitas už juos viską išspręs: susitars su valdžia, apgins nuo mokesčių.
Bet taip neveikia – reikia patiems prisidėti prie bendruomenės ir jos stiprinimo“, – sakė LVK prezidentas.
Visą „Žinių radijo“ laidą „Lyderių klubas“ galite klausytis čia:
