Jėzaus skulptūrą Vilniuje sudaužė britas, jis kol kas negali išvykti iš Lietuvos

„Tai 1989 metais gimęs Jungtinės Karalystės pilietis, laikinai atvykęs į Lietuvos Respubliką, asmuo buvo apklaustas, jam buvo paskirta kardomoji priemonė – asmens dokumento paėmimas“, – teigė Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Paėmus asmens dokumentą, britas negali palikti Lietuvos. Policijos atstovo teigimu, įtariamasis bendradarbiauja su teisėsauga, teikia paaiškinimus, nelinkęs slapstytis.
Kaip rašė BNS, vyras įtariamas ketvirtadienio naktį išniekinęs Dominikonų gatvėje esančios Dievo Gailestingumo šventovės kieme ant kryžiaus kabėjusią Jėzaus skulptūrą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, asmuo nuo ant bažnyčios kiemo sienos kabėjusio medinio kryžiaus nuplėšė Jėzaus skulptūrą, išnešė ją į gatvę ir sudaužė.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas, jį organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra.
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