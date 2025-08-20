Jaunuoliai Panevėžyje įtariami negyvenamo namo padegimu, automobilių apgadinimu

Anot policijos, apie 23.35 val. Algirdo gatvėje esančiame negyvenamame name kilo gaisras, kurio metu apdegė vonios patalpos užuolaidos.
Pareigūnai įtaria padegimą, nuostolis nustatinėjamas.
Tą pačią dieną apie 23.20 val. Algirdo gatvėje esančio namo kieme pastebėta, kad grupė jaunuolių apgadino keturis lengvuosius automobilius bei pasišalino.
Automobilių savininkai ir nuostolis nustatinėjamas.
Įtariamieji jaunuoliai – gimę 2010, 2007 ir 1999 metais – uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
