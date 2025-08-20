Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jaunuoliai Panevėžyje įtariami negyvenamo namo padegimu, automobilių apgadinimu

2025-08-20 08:01 / šaltinis: BNS
2025-08-20 08:01

Panevėžio policija antradienį sulaikė tris jaunuolius, kurie įtariami negyvenamo namo padegimu, automobilių apgadinimu.

Policija (nuotr. Elta)

Panevėžio policija antradienį sulaikė tris jaunuolius, kurie įtariami negyvenamo namo padegimu, automobilių apgadinimu.

REKLAMA
0

Anot policijos, apie 23.35 val. Algirdo gatvėje esančiame negyvenamame name kilo gaisras, kurio metu apdegė vonios patalpos užuolaidos.

Pareigūnai įtaria padegimą, nuostolis nustatinėjamas.

Tą pačią dieną apie 23.20 val. Algirdo gatvėje esančio namo kieme pastebėta, kad grupė jaunuolių apgadino keturis lengvuosius automobilius bei pasišalino.

Automobilių savininkai ir nuostolis nustatinėjamas.

Įtariamieji jaunuoliai – gimę 2010, 2007 ir 1999 metais – uždaryti į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų