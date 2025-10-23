Jauniškis apie Lietuvos gynybos finansavimą: mes būsime pirmaujanti šalis NATO

„Atrodome tikrai gerai. Manau, kad nuo kitų metų, kai tikrai bus skiriamas 5,38 proc. nuo BVP gynybai, mes būsime pirmaujanti šalis, pirma šalis, kuri skyrė tiek. Tai atrodome tikrai labai gerai ir, manau, kad ir toliau reikia taip tęsti“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė D. Jauniškis.
Anot jo, Aljanso partnerės taip pat yra nusiteikusios didinti finansavimą gynybai, tačiau valstybių pasirengimui įtaką daro skirtinga geografinė padėtis.
„Kuo šalys yra arčiau Rusijos, tuo jos labiau linkusios skirti daugiau pinigų. Žinoma, tas dviejų greičių (finansavimas – ELTA) NATO truputį yra, bet, be jokios abejonės, kolkas aš matau tik pakankamai stiprią valią skirti vis daugiau ir daugiau pinigų nuo BVP būtent tai kietajai gynybai“, – sakė šalies ambasadorius NATO.
NATO viršūnių susitikime Hagoje birželį Aljanso partnerės susitarė iki 2035 m. į gynybą investuoti 5 proc. savo BVP: bent 3,5 proc. skirti gynybai ir 1,5 proc. – su gynyba susijusiai infrastruktūrai.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
