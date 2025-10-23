Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jauniškis apie Lietuvos gynybos finansavimą: mes būsime pirmaujanti šalis NATO

2025-10-23 09:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 09:27

Lietuvos ambasadoriaus prie NATO Dariaus Jauniškio teigimu, 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ateinančiais metais gynybos finansavimui planuojanti skirti Lietuva bus pirmaujanti valstybė Aljanse pagal krašto apsaugai skiriamas lėšas.

Darius Jauniškis BNS Foto

Lietuvos ambasadoriaus prie NATO Dariaus Jauniškio teigimu, 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ateinančiais metais gynybos finansavimui planuojanti skirti Lietuva bus pirmaujanti valstybė Aljanse pagal krašto apsaugai skiriamas lėšas.

REKLAMA
4

„Atrodome tikrai gerai. Manau, kad nuo kitų metų, kai tikrai bus skiriamas 5,38 proc. nuo BVP gynybai, mes būsime pirmaujanti šalis, pirma šalis, kuri skyrė tiek. Tai atrodome tikrai labai gerai ir, manau, kad ir toliau reikia taip tęsti“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė D. Jauniškis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, Aljanso partnerės taip pat yra nusiteikusios didinti finansavimą gynybai, tačiau valstybių pasirengimui įtaką daro skirtinga geografinė padėtis.

REKLAMA
REKLAMA

„Kuo šalys yra arčiau Rusijos, tuo jos labiau linkusios skirti daugiau pinigų. Žinoma, tas dviejų greičių (finansavimas – ELTA) NATO truputį yra, bet, be jokios abejonės, kolkas aš matau tik pakankamai stiprią valią skirti vis daugiau ir daugiau pinigų nuo BVP būtent tai kietajai gynybai“, – sakė šalies ambasadorius NATO.

REKLAMA

NATO viršūnių susitikime Hagoje birželį Aljanso partnerės susitarė iki 2035 m. į gynybą investuoti 5 proc. savo BVP: bent 3,5 proc. skirti gynybai ir 1,5 proc. – su gynyba susijusiai infrastruktūrai. 

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų