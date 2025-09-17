Jakubauskienė atšovė Gentvilui: tai didžiulis neatsakingumas prieš Lietuvos gyventojus

Apsilankiusi Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijoje ministrė M. Jakubauskienė sulaukė aštrių klausimų, kurių daugelis buvo nukreipti į valdančiųjų ruošiamą reformą dėl neteisėtų priemokų gydymo įstaigose ėmimo ir siekio stiprinti viešąjį sektorių. Liberalas Eugenijus Gentvilas gi susitikimo metu svarstė, ar ministerijos užmojuose apskritai nėra per daug ideologijos ir per mažai paprasto administravimo.
„Politikoje labai vertinu ideologines nuostatas, kai yra aiškus veikimo būdas pagal tam tikrą ideologiją – tu žinai, ką atėjusi šita partija darys. Tai ypač svarbu ekonomikoje, daugelyje kitų sferų ir aš labai vertinu daugelį socialdemokratų, pradedant Sysu, Sabatausku – jie yra mano draugai, nes nėra populistai. Tačiau kartais ta ideologinė nuostata įkišama ir įgyvendinama vietoj to, kad užtektų paprasto tvarkingo administravimo.
Tai štai, nuo ko jūs pradėjote savo prisistatymo pas mus: „Mūsų veikla padiktuota kairės vertybinės krypties“. Cituoju, kitas jūsų sakinys: „Tikslas išsaugoti valstybinį sektorių partnerystėje su privačiu“. Suprantu, iš kur visa tai ateina – iš socialdemokratų rinkiminių lozungo „Už valstybę, kuri veikia“. Suprask, griūna valstybė, reikia veikiančios“, – kalbėjo parlamentaras.
Pasirodė, kad ministerijoje per daug ideologijos
Jo teigimu, čia prasideda minimos reformos, kurios yra nukreiptos į valstybinio sektoriaus stiprinimą arba į kovą su privačiu sektoriumi.
„Suprantu, jūs pasakysite, kad tai ne kova, jūs labai gerą frazę pasakėte: „Išsaugoti valstybinį sektorių partnerystę su privačiu“. Mano manymu, Sveikatos apsaugos ministerijos, administratorių, politikų tikslas turėtų būti geresnis paslaugų tinklas, geresnė kokybė, pacientų gerovė ir taip toliau.
„Ar jums neatrodo, kad ta ideologija neideologizuotoje ministerijoje akis bado?“ – klausė E. Gentvilas.
Dabar man atrodo, kad yra padaryta „Už valstybę, kuri veikia“, tai yra stiprinti viešąjį sektorių, kartais – privataus sektoriaus pagrindu. Ar jums neatrodo, kad ta ideologija neideologizuotoje ministerijoje akis bado?
Užuot kad būtų kasdienis faktais, duomenimis paremtas geras administravimas, sutvarkyti santykiai su ligonių kasomis. (...) Ar jums neatrodo, kad jūs puikiai realizuojate socialdemokratų ideologines nuostatas vietoj kasdienio, gero, kasdienio darbo“, – teiravosi Eugenijus Gentvilas.
Ministrė atkirto: ką pamačiau, tai manęs nedžiugina
Ministrė M. Jakubauskienė savo ruožtu žodžio kišenėje neieškojo ir teigė, kad sveikatos sistema visiškai netinama vieta politinėms batalijoms.
„Man labai patinka jūsų retorika ir pastebėjimai, permetantys mus į visiškai kito lygio diskusiją. Žinote, trumpai ir taip atvirai jums galiu pasakyti taip – man irgi, kai atėjau dirbti į Sveikatos apsaugos ministeriją, kilo daug klausimų. Kaip gali būti, kad valstybėje taip neveikia reguliaciniai, administraciniai mechanizmai? Kodėl jie per 20–25 metus palikti tokie oportunistiškai skylėti tam, kad per tas landas tu galėtum „tvarkyti reikalus“?
Labiausiai šiaip ir mano mokslai, kuriais užsiėmiau, man patinka dėl to, kad jie su ta kairiąja kryptimi sveikatos politikoje labai dera, nes tu kalbi apie netolygumus, pažeidžiamus žmones. Todėl man kažkaip organiškai atrodo, kad mes tinkama kryptimi judame.
Naudoti sveikatos sistemą kaip politinių kovų įrankį yra nepriimtina ir nedera. Panaudoti politinius argumentus sunaikinant sveikatos sistemą, apskritai neskiriant jai finansavimo, kad ji tiesiog kritiškai nusilptų, žaisti tuo politine prasme yra didžiulis neatsakingumas prieš Lietuvos gyventojus, ir aš nedaug dirbu šitame ministro poste, bet man jau pavyko perprasti ir pamatyti kai kuriuos mechanizmus, kaip tai veikia. Ir tai manęs nedžiugina“, – teigė ji.
„Pakeitimai – kaip preciziškos chirurginės intervencijos“
Pasak ministrės, būtina suvokti, kad finansai sveikatos sistemoje yra investicija. „Jeigu kalbame apie tai, kad apskritai Lietuvos gyventojų sveikata kaip socialinis kapitalas šitai valstybei yra kritiškai būtina, kad mes išgyventume konkurencinėse kovose, tai reikia suprasti, kad viešieji finansai, ateinantys į sveikatos sistemą, nėra šiaip sau išlaidos.
Tai yra investicija į tą socialinį kapitalą, kurio mums reikia, nes kitaip neišgyvensime. Jūs irgi kalbate apie demografiją ir mes matom tą demografiją – kada ateis politinė valia pasakyti, kad Lietuvoje demografinė krizė yra tokio lygio, kad tai yra nacionalinė grėsmė nacionaliniam saugumui“, – emocingai kalbėjo ji.
„Kaip gali būti, kad valstybėje taip neveikia reguliaciniai, administraciniai mechanizmai? Kodėl jie per 20–25 metus palikti tokie oportunistiškai skylėti tam, kad per tas landas tu galėtum „tvarkyti reikalus“?“ – sakė M. Jakubauskienė.
Nors kalbama apie paslaugų prieinamumą, pasak ministrės, situacija labai sudėtinga.
„Reikia suprasti, kad regionuose nėra nei gydytojų, nei pacientų. Ir visa šitai reikia balansuoti. Ir mes kalbame apie žymiai platesnį spektrą politinių priemonių ir sprendimų, kurių reikia, kad tą sveikatos sektorių mes dar išsaugotume. Nes tai yra pagrindinė socialinio kontrakto antra dalis, ką mes galime pasiūlyti savo gyventojams, kad jie čia dirbtų, mokėtų mokesčius, liktų Lietuvoje ir prisidėtų prie gerovės kūrimo.
Tai aš visą šitą procesą žiūriu žymiai plačiau, mūsų įstatymų pakeitimai yra kaip tam tikros labai preciziškos chirurginės intervencijos ir jos yra reikalingos siekiant pagrindinio tikslo – geresnės Lietuvos žmonių sveikatos ir ekonominio potencialo išsaugojimo“, – savo aiškią poziciją dėstę M. Jakubauskienė.
Interesų grupės užkirsdavo kelią pertvarkoms?
E. Gentvilas gi toliau tęsė diskusiją ir klausė, ką ministrė mananti apie jos pirmtakus socialdemokratus – negi jie irgi prisidėjo prie sveikatos sistemos griovimo?
„Man labai patinka ministrės užsidegimas ir tikrai būtų su jumis įdomu padiskutuoti, remiantis jūsų turimais skaičiais ir ideologiniu supratimu. (...) Dabar sakote, kad taip sugriautas viešasis sektorius, kurį reikia gelbėti, jums priklauso frazė prieš keletą mėnesių, kad viešasis sektorius žlunga.
Tai kas iki tol buvo toje sveikatos apsaugos ministerijos viršūnėje, pavyzdžiui, yra buvę ministrais socialdemokratai Šalaševičiūtė, Andriukaitis, Olekas. Tai yra žmonės, kurie yra socialdemokratų veidai, tai jie griovė šitą viešąjį sektorių?
Ir atėjo ponia Jakubauskienė, kuri (...) sako, kad socialdemokratai, visi kiti sugriovė viešąjį sektorių, ir socialdemokratiškai gelbsti viešąjį sektorių? Kažkaip man galai nesueina. Man atrodo, čia ideologijos yra per daug vietoj kasdienio normalaus darbo“, – mintį tęsi Seimo narys.
M. Jakubauskienė atrėmė, kad priemokų klausimas visada buvo socialdemokratų darbotvarkėje, tačiau tam tikrų interesų grupių visada būdavo užgniaužiamas.
„Socialdemokratų vardai, kuriuos jūs paminėjote, buvo pastangos. Jūs tikrai žinote, kad priemokų naikinimo ir sveikatos sistemos skaidrinimo klausimas buvo tęstinė socialdemokratinė darbotvarkė – ir ministro Andriukaičio, ir ministrė Šalaševičiūtės.
Jiems nepavyko. Kodėl? Jūs puikiai žinote kodėl – dėl interesų grupių spaudimo ir tų procesų, kurie vyksta tuose santykiuose. Tai aš kaip tik turbūt turėčiau aiškiai komplimentus pasakyti, kad šiandien diskusijos yra gerokai pažengusios į aukštesnį lygį būtent jų įdirbio dėka“, – sakė ji.
Portalas tv3.lt primena, kad įstatymų projektai, kuriais siekiama panaikinti priemokas gydymo įstaigose, jau yra svarstomi Seime. Kaip pažymima, norima panaikinti galimybę gydymo įstaigoms piktnaudžiauti imant priemokas už gydymo paslaugas, už kurias jau apmokėta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Jei įstatymas būtų priimtas, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų pradžios.