Izraelio armija teigia likvidavusi aukštą „Hamas“ pareigūną

Tai pranešė leidinys „The Times of Israel“.

Žuvusysis – Walidas Alsousi, kuris buvo „Hamas“ karinio sparno narys, taip pat grupuotės bendrųjų saugumo pajėgų departamento Gazos Ruožo pietuose vadovas.

IDF teigia, kad Alsousi buvo atsakingas už „Hamas“ „žvalgybos paveikslo“ kūrimą naudojantis šaltiniais visame Gazos Ruože.

Jis žuvo penktadienį per naikintuvo ataką, pranešė Izraelio kariškiai.

Be to, IDF pareiškė, kad per smūgį mokyklai Gazoje buvo likviduota mažiausiai 20 „Hamas“ teroristų.

Pasak Izraelio kariškių, „aktyvi“ grupuotės „Hamas“ ir Palestinos islamo džihado vadavietė buvo įsikūrusi maldos kambaryje Al-Tabaino mokykloje, Gazos Ruožo Daradžo rajone.

IDF ataskaitoje apie smūgį mokyklai sakoma, kad, žvalgybos duomenimis, atakos metu mokyklos pastate buvo mažiausiai 20 „Hamas“ narių ir aukšto rango vadų.

Izraelio kariškiai paneigė informaciją, kad esą per ataką žuvo daugiau nei 100 palestiniečių.