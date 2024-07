Išvykęs dirbti į Briuselį Petras Gražulis sako esąs pakraupęs, kas vyksta gatvėse: „Mane tai šokiravo“

Vos paaiškėjus rinkimų rezultatams, P. Gražulio nustebino ne vieną, reakcijos būta net ir užsienio žiniasklaidoje, mat P. Gražulis pateko į leidinio „Politico“ sudaryta keisčiausių europarlamentarų sudarytą sąrašą. Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, kol kas P. Gražuliui gana sunkiai sekasi rasti Europos Parlamento frakciją, kuri norėtų jį priimti.

Tačiau, vos atvykus į Briuselį, vyrui teko susidurti ir su visai kitokio pobūdžio problemomis – naujienų portalui tv3.lt pasakojo, jog netoli viešbučio gauja vyrų atėmė iš jo telefoną, o policiją į įvykį nereagavo. Be to, P. Gražulis sako, jog Briuselis pasižymi ypatinga netvarka.

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su europarlamentaru, siekiant daugiau sužinoti apie minėtą išpuolį.

Kiek girdėjome, Briuselyje buvote užpultas. Gal galite papasakoti, kas gi nutiko?

Paprastas dalykas. Apsistojau viešbutyje – atrodo neblogas, bet yra truputį toliau nuo Europos Parlamento, nutolęs gal 2,5 km atstumu. Mes išėjome pavakarienauti, netoli viešbučio, gal 30-40 metrų atstumu, buvo labai daug šiukšlių. Kvapas buvo bjaurus, primėtyta butelių, kitų šiukšlių.

Galvojau nufilmuosiu, parodysiu žmonėms, kokia yra Europos Sąjungos sostinė, ten šalia yra daugiabučiai. Tik išsitraukiau telefoną, mane apstojo tamsaus gymio žmonės. Jie man liepė nefilmuoti – sako, čia negalima filmuoti. Jie iš manęs stvėrė telefoną ir pradėjo eiti toliau nuo manęs, su tuo paimtu telefonu.

Jie bandė trinti, ką ten buvau nufilmavęs, nors praktiškai nieko ir nenufilmavau – buvo nufilmuotos gal kelios sekundės. Telefono dėkle dar ir banko kortelė buvo įdėta, tad juos nusivijau ir telefoną atsiėmiau.

Vos porą metrų nuo viešbučio yra policijos nuovada. Jie faktiškai ir matė tą incidentą.

Aš po to pagalvojau, kad jei nebūčiau filmavęs, manęs turbūt nebuvo užpuolę. Gal jie bijojo, kad aš juos filmuoju, bandau nustatyti, ar narkotikais prekiauja, ar ką.

Bet kas svarbiausia – aš grįžau prie policijos, o policija tiesiog nereaguoja. Jie man sako – tu neik į kitą pusę gatves. Jie man sako, kad ten tvarkos daryti neina, nes vakar penkis žmones nušovė (tv3.lt pastaba – praėjusią savaitę Briuselyje įvyko susišaudymas, buvo sužaloti keturi žmonės) – du vietoje krito, o kitus į ligoninę išvežė.

Sakau – tai palaukit, jei Jūs šitaip dirbsite, tvarkos nebus. Policininkai man aiškino, jog Briuselyje yra gal šešios zonos, kur nelabai galima įeiti, policija tvarkos nedaro. Tai aš jiems pasakiau, kad jei taip ir toliau dirbs, teliks šešios zonos, kur bus galima įeiti. Taip ir pasibaigė tas pokalbis.

Naujienų portalo tv3.lt pastaba – oficialiai vadinamos no go (eiti negalima) zonos Briuselyje neegzistuoja, tačiau kai kurie rajonai, pavyzdžiui Molenbekas, pasižymi gana dideliu nusikalstamumu, dėl to kai kurie rajonai neformaliai vadinami „no go“ zonomis.

O po įvykio rašėte pareiškimą policijai?

Dabar kilo tokias mintis. Gal tikrai reikėtų parašyti, kodėl taip reaguoja, nevyksta apžiūrėti įvykio vietos. Pro viešbučio langą matosi policijos nuovada, tai policijos nuovada naktį nuolat uždaryta, o šiaip matau, kad per šaligatvį net nežengia. Jie tiesiog sėdi savo nuovadoje, arba eina kelis žingsnius nuo nuovados. Jeigu Lietuvoje iškvieti policiją, jie atvažiuoja į kiekvieną įvykio vietą – tuo labiau, jei policininkai patys mato įvykį, jie sureaguoja.

Parašysiu, kad vėliau atsakytų... Na, taip reikia žinoti kultūrą, su kitais europarlamentarais kalbėjau – jie nelabai kur vaikšto, iš parlamento eina atgal į savo viešbutį.

Jeigu ir Lietuvoje dirbtų taip policija, niekas iš namų neišeitų.

Kaip vertinate Briuselį, kokį įspūdį paliko šis miestas? Kol kas tik minėjote, kad ten labai netvarkinga.

Labai keista čia. Yra vietų, kur gatvėse miega be galo daug benamių, ant tų kartoninių dėžių. Lietuvoje vis dar nėra taip.

Briuselis man jokio įspūdžio nepadarė. Strasbūre dar nebuvau, nors man kiti kolegos europarlamentarai sako, kad Strasbūras jiems daug architektūriškai mielesnis.

Tokių kavinių, kur galėtum nueiti pasėdėti, nelabai aš radau. Pas mus beveik kiekvienoje kavinėje gali nueiti pasėdėti, pabendrauti, o ten yra tokia aplinka, kad kažkaip... Na nežinau, sudarė gana niūrų įspūdį.

Jūs dabar apsistojęs viešbutyje, ar jau išsinuomojote butą?

Kol kas apsistojau viešbutyje, kiti parlamentarai man sako, gal geriau viešbutyje ir likti. Sudarant ilgalaikę sutartį, viešbučiai siūlo geresnę kainą. Tiesiog mažiau rūpesčių. Nereikia nei lėkščių, nei bliūdų plauti, pavalgei ir viskas. Nežinau kaip padarysiu, svarstysiu, kaip būtų pigiau.

Kiek teko bendrauti su kitais europarlamentarais?

Pabendrauju tikrai nemažai. Jie man davė patarimų, sakė per daug nevaikščioti. Sako, čia tau ne Vilnius – tiesiai šviesiai pasakęs. Mane tai šokiravo – gal reikėjo pasiskaityti daugiau prieš atvykstant, nebūtų tokio incidento, šoko. Reikės suprasti, kad negali vaikščioti kur nori.