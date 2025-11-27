 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išteisintas Rytis Račkauskas tapo Panevėžio vicemeru

2025-11-27 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 10:16

Panevėžio miesto taryba ketvirtadienį trečiuoju savivaldybės vicemeru paskyrė praėjusią savaitę teismo išteisintą buvusį miesto vadovą Rytį Račkauską.

Teismas Panevėžio mero R. M. Račkausko byloje peržiūrėjo slapta darytus pokalbių įrašus 2024-04-21 10:10

1

Kaip pranešė vietos savivaldybė, R. Račkauskas kuruos Sporto, Kultūros ir meno, Teritorijų planavimo ir architektūros bei Komunikacijos skyrių veiklą ir toliau prisidės prie strateginių miesto augimo krypčių vystymo.

Darbą savivaldybėje R. Račkauskas pradės gruodžio 1 dieną.

Be jo, Panevėžio miesto merės Loretos Masiliūnienės komandoje dirba du vicemerai –  tai Žibutė Gaivenienė ir Deividas Labanavičius.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) praėjusią savaitę panaikino apkaltinamuosius nuosprendžius buvusio Panevėžio miesto mero R. Mykolo Račkausko ir jo buvusios patarėjos Gintarės Maskoliūnienės byloje. LAT nusprendė bylą nutraukti, minėtų asmenų veiksmuose neįžvelgus nusikaltimo požymių.

Šiaulių apygardos teismas ir Apeliacinis teismas minėtus asmenis buvo pripažinęs kaltais dėl piktnaudžiavimo. Apeliacinis teismas R. M. Račkauskui kartu su 15 tūkst. eurų bauda skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – trejus metus uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Toks pat draudimas su 12,5 tūkst. eurų bauda skirtas G. Maskoliūnienei.

LAT šiuos sprendimus panaikino ir baudžiamąją bylą R. M. Račkauskui ir G. Maskoliūnienei nutraukė kaip nepadariusiems veikų, turinčių anksčiau nurodyto nusikaltimo požymių.

ELTA primena, kad buvusį Panevėžio merą R. M. Račkauską ir jo buvusią patarėją G. Maskoliūnienę Šiaulių apygardos teismas 2022 m. pripažino kaltais dėl to, kad, jie būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo Mariaus Vaupšo – baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.

