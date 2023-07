Įsigalios pokyčiai dėl vairuotojo pažymėjimo galiojimo: atskleidė, kada sveikatos pažyma nebūtų išduodama

Anot „InMedica“ klinikos šeimos gydytojos Julitos Čiužauskės, vairuotojų sveikata yra tiesiogiai susijusi su eismo saugumu, todėl jeigu vairuotojas turi sveikatos sutrikimų, kurie gali paveikti jo gebėjimą valdyti transporto priemonę, tai gali būti pavojinga ne tik jam, bet ir kitiems eismo dalyviams.

„Sunkūs sveikatos sutrikimai, tokie kaip regėjimo ar klausos problemos, epilepsija arba širdies ir kraujagyslių ligos gali padidinti eismo įvykių riziką. Todėl laiku atlikus sveikatos patikrinimą, diagnozavus ir pradėjus gydyti ligą galima sumažinti avarijos tikimybę bei užtikrinti saugią eismo aplinką visiems. Visgi, problema ta, jog pasibaigus sveikatos medicininės pažymos galiojimui tik labai maža dalis vairuotojų savanoriškai apsilanko pas gydytojus pasitikrinti sveikatą“, – pranešime spaudai sako J. Čiužauskė.

Ji pratęsia, jog profilaktinis sveikatos patikrinimas apima ne tik privalomuosius medicininius tyrimus, bet ir teisingai numatytą atsakomybę perduoti gydytojui visą informaciją apie esamus arba ankstesnius sveikatos sutrikimus. Tai užtikrina, jog tik fiziškai ir psichiškai tinkami asmenys gali valdyti transporto priemones, laikytis kelių eismo taisyklių bei prisidėti prie saugumo keliuose.

Padeda laiku užkirsti kelią galimiems eismo įvykiams

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pradės galioti naujas įsakymas – nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, vairuotojų turimi pažymėjimai bus paskelbti negaliojančiais ir vairuotojai nebegalės dalyvauti eisme. Šiuo metu vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininės pažymos yra skirstomos į dvi grupes, kurios turi skirtingus galiojimo terminus – I-osios grupės galioja 10 metų, o II-osios – 2 metus.

Pagal dabartinę tvarką I-osios kategorijos (AM, A1, A2, A, B1, B ir BE) transporto priemonių vairuotojams iki 55 m. sveikatos patikrinimas reikalingas kas 10 m., tokiam laikotarpiui galioja ir vairuotojo pažymėjimas. Vairuotojams nuo 56 iki 69 m. sveikatą pasitikrinti reikia kas 5 metus, nuo 70 iki 79 m. – kas du metus, o vyresniems nei 80 m. – kasmet. II-osios grupės (C1, C1E, C, CE, D1, D ir DE) transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai galioja 5 metus, o sveikatos patikrinimo medicininė pažyma – 2 metus. Jeigu vairuotojui daugiau nei 80 metų, sveikatos patikrinimas turi būti atliekamas kasmet.

„Nors sveikatos patikrinimas aktualus visiems, jis ypač svarbus nuo 50 m. amžiaus, nes su amžiumi atsiranda daugiau sveikatos problemų, kurios gali turėti įtakos ir vairavimo gebėjimui. Tai gali būti regėjimo sutrikimai, ypač katarakta, glaukoma ar makulopatija; kognityviniai sutrikimai, pavyzdžiui, atminties, koncentracijos arba sprendimų priėmimo; sąnarių ir raumenų sisteminės problemos, kai su metais atsiranda sąnarių skausmas, lankstumo stoka ar raumenų jėgos sumažėjimas. Bei, žinoma, širdies ir kraujagyslių ligos – aukštas kraujo spaudimas, širdies nepakankamumas arba insultas. Visi šie sutrikimai gali turėti įtakos reikalingai greitai reakcijai kelyje“, – pasakoja klinikos šeimos gydytoja.

Dažnesni sveikatos patikrinimai vyresniems vairuotojams padeda užtikrinti, jog jų gebėjimas saugiai vairuoti yra nuolat stebimas ir vertinamas, taip padedant sumažinti avarijų riziką ir užtikrinti kelyje esančių asmenų saugumą.

Kaip vyksta sveikatos patikrinimas?

Vairuotojo sveikatos patikrinimo metu, norint gauti sveikatos pažymą, jums gali būti atliekami įvairūs patikrinimai:

Fizinis, kurio metu vertinama bendra žmogaus fizinė būklė, kraujo spaudimas, pulso dažnis, klausos ir regos funkcijos bei kitos fizinės charakteristikos, kurios gali turėti įtakos vairavimo gebėjimui;

Medicininiai tyrimai, atsižvelgiant į žmogaus asmenines savybes bei amžių – kraujo ir šlapimo tyrimai, elektrokardiograma ar kiti, siekiant nustatyti galimus sveikatos sutrikimus ar ligas;

Anamnezė ir sveikatos istorija – gydytojui būtina gauti informaciją apie asmeninę paciento sveikatos istoriją, įskaitant ankstesnes ligas, operacijas, lėtines ligas bei vaistus, kuriuos asmuo vartoja;

Psichologinis vertinimas, kuris gali apimti klausimynus apie asmens psichinę sveikatą, emocinį stabilumą, streso valdymą bei kitus psichologinius aspektus.

Kada žmogui gali nebūti išduodama pažyma?

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami asmenims, turintiems tam tikrų sutrikimų, pasireiškiančių psichozėmis, taip pat kai kurių asmenybės sutrikimų, kurie itin trikdo nuovoką, elgesį ar sugebėjimą prisitaikyti.

„Jeigu vairuotojas turi sveikatos sutrikimų, kurie gali turėti įtakos jo gebėjimui saugiai vairuoti, pasitaiko atvejų, kai, po gydytojo įvertinimo, vairuotojui gali būti nesuteikta asmens sveikatos pažyma. Pavyzdžiui, jeigu jis turi nekontroliuojamą epilepsiją, prastą regėjimą arba sunkią širdies ligą, tai yra svari priežastis tokiam žmogui neleisti vairuoti. Taip pat pažymos asmuo gali negauti, jeigu atsisako atlikti reikalingus tyrimus, nepateikia reikalingos informacijos arba meluoja apie savo sveikatos būklę“, – pasakoja J. Čiužauskė.

Neišduoti pažymos galima ir dėl nenuspėjamų ar ūmių sveikatos problemų, ypač, jeigu turima būklė trumpuoju laikotarpiu gali paveikti vairavimo gebėjimus – tokiu atveju šeimos gydytojas gali stabdyti pažymos išdavimą iki tol, kol problema bus išspręsta arba žmogaus būklė stabilizuosis. Kartais, vairuotojui atlikus papildomus sveikatos tyrimus, o gydytojui įvertinus jų rezultatus, pažyma gali būti išduodama.

„Svarbu suprasti, jog vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma yra suteikiama tiems, kurių sveikata yra tinkama vairuoti arba kurių būklę galima koreguoti taip, kad elgesys kelyje būtų saugus, pasitelkiant pritaikytą automobilio valdymą, vairą, akinius, klausos aparatus ir kt. priemones“, – akcentuoja šeimos gydytoja.