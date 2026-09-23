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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia orų pronozė: dangus prakiurs

2026-09-23 06:23 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-09-23 06:23
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Artimiausiomis dienomis gali palyti, rodo naujausia orų prognozė. Temperatūra laikysis panaši – turėtų šilti iki 16–17 laipsnių.

Artimiausiomis dienomis gali palyti, rodo naujausia orų prognozė. Temperatūra laikysis panaši – turėtų šilti iki 16–17 laipsnių.

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4

Ką artimiausioms dienoms žada sinoptikai?

Naujausia orų prognozė

Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 10–15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

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Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

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Penktadienį daugelyje rajonų lietus, vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje apie 13, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

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Hidrologinė situacija

Rugsėjo 22 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – iki 34 cm, Minijoje ties Kartena – iki 27 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 25 cm, Lėvenyje ties Kupiškiu ir Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 24 cm per parą.

Numatomas vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16–17, laipsnių šilumos.

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