Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti dar 46 gyvūnai

2025-08-28 10:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 10:58

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai trečiadienį į LSMU Laukinių gyvūnų globos centrą perkėlė 46 Klaipėdos zoologijos sodo gyvūnus.

Klaipėdos zoologijos sodui teks rinktis: gerinti sąlygas gyvūnams arba užsidaryti (nuotr. stop kadras)

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai trečiadienį į LSMU Laukinių gyvūnų globos centrą perkėlė 46 Klaipėdos zoologijos sodo gyvūnus.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Departamento teigimu, gyvūnai iš įstaigos buvo paimti dėl netinkamų laikymo sąlygų ir gyvūnų laikymo, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų.

REKLAMA

Iš zoologijos sodo buvo paimta 41 paprastoji voverė ir 5 juodagalviai kapucinai.

Daugiau nei 100 laukinių gyvūnų iš šios įstaigos taip pat buvo paimta liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje.

Kaip buvo skelbta anksčiau, šių metų liepą atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai. 

REKLAMA
REKLAMA

Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Klaipėdos zoologijos sodui draudimo nepaisant, AAD pareigūnai pradėjo administracinę teiseną. 

Šią savaitę Klaipėdos zoologijos sodas departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus apskundė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų