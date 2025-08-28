Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti dar 46 gyvūnai

Departamento teigimu, gyvūnai iš įstaigos buvo paimti dėl netinkamų laikymo sąlygų ir gyvūnų laikymo, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų.
Iš zoologijos sodo buvo paimta 41 paprastoji voverė ir 5 juodagalviai kapucinai.
Daugiau nei 100 laukinių gyvūnų iš šios įstaigos taip pat buvo paimta liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje.
Kaip buvo skelbta anksčiau, šių metų liepą atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai.
Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Klaipėdos zoologijos sodui draudimo nepaisant, AAD pareigūnai pradėjo administracinę teiseną.
Šią savaitę Klaipėdos zoologijos sodas departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus apskundė.
