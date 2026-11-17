„Sulaukiame vis daugiau panevėžiečių klausimų apie artėjančius rinkimus, apie planuojamus darbus, bet dažniausias klausimas – ar Rytis Mykolas Račkauskas kandidatuos į merus?! Taigi šiandien atsakome – TAIP! Politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ kandidatas į miesto merus – Rytis Mykolas Račkauskas“, – praėjusią savaitę paskelbė komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“.
Šiuo metu eina vicemero pareigas
Šiuo metu R. M. Račkauskas savivaldybėje eina vicemero pareigas. Į jas jis paskirtas prieš metus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) nutraukus jam iškeltą piktnaudžiavimo bylą.
Praėjusių metų lapkričio 18-ąją nutraukė R. M. Račkauskui ir buvusiai jo patarėjai Gintarei Maskoliūnienei iškeltą piktnaudžiavimo bylą.
Kaip rašė BNS, jie anksčiau buvo nuteisti už tai, kad esą siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui, nesilaikydami viešųjų pirkimų tvarkos, sudarė sąlygas įmonei „Lukrecijos reklama“ laimėti du savivaldybės 2017–2018 metais vykdytus mažos vertės pirkimus.
LAT konstatavo, kad nors R. M. Račkausko ir G. Maskoliūnienės veiksmai pažeidė techninio pobūdžio pirkimų reikalavimus, tačiau neturi būtinojo nusikalstamo piktnaudžiavimo požymio – didelės turtinės ar neturtinės žalos.
Vyriausioji rinkimų komisija užpernai spalį panaikino R. M. Račkausko mero įgaliojimus, po to, kai Apeliacinis teismas jį piktnaudžiavimo byloje pripažino kaltu.
Panaikinus įgaliojimus, pernai kovą surengti pirmalaikiai mero rinkimai, juose laimėjo komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ atstovė Loreta Masiliūnienė.
R. M. Račkauskas Panevėžio miesto mero pareigas ėjo 2015–2024 metais.
Savivaldos rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.